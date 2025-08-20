ইসরায়েলি অভিনেত্রীর কারণে সুপার ফ্লপ হলিউড সিনেমা!

হলিউড অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাদত। তার অভিনীত ‘স্নো হোয়াইট’ সিনেমাটি বক্স অফিসে সাড়া পায়নি। বিরাট অংকের ক্ষতির মুখে পড়েছে। অনেকে এর জন্য ইসরায়েলি অভিনেত্রীকেই দায় দিতে চান। তাদের মতে, ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের জঘন্য ও অমানবিক হামলায় বিশ্বজুড়ে তৈরি হয়েছে ঘৃণা। ইসরায়েল বয়কটেরও ডাক এসেছে বহু জাতি ও দেশের মধ্যে।
তারা ‘স্নো হোয়াইট’ সিনেমায় ইসরায়েলি অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাদত থাকায় ক্ষুব্ধ হয়ে সেটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কারণ এই অভিনেত্রী ইসরায়েলের একজন কট্টর সমর্থক। এজন্যই সিনেমাটি সাফল্যের মুখ দেখেনি।
তবে অভিনেত্রী স্পষ্ট করলেন, কেবল তার ইসরায়েল সমর্থনের কারণেই ফ্লপ হয়নি ডিজনির বহুল আলোচিত ছবি ‘স্নো হোয়াইট’। আরও অনেক কারণেই এজন্য দায়ী।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি ইসরায়েলি টকশো ‘দ্য এ টকস’-এ গ্যাল গ্যাদত বলেন, ৭ অক্টোবরের পর সেলিব্রিটিদের ওপর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার চাপ বেড়ে যায়। সে সময় তার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ‘মানুষ আমাকে আগে ইসরায়েলি হিসেবে দেখেছে, অভিনেত্রী হিসেবে নয়’, বলেন তিনি।
তবে রোববার এক ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে গ্যাল গ্যাদত পরিষ্কার করেন, ‘ছবিটি কেবল বাইরের চাপের কারণে ফ্লপ হয়নি। সিনেমা ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অনেক কারণ কাজ করে। আর কোনো কাজেই সফলতা কখনো নিশ্চিত নয়। সেটা কখনো আসে কখনো আসে না।’
র্যাচেল জেগলারের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়েও তিনি ইতিবাচক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘শুটিং করতে গিয়ে অনেক আনন্দ হয়েছে। তবে আমি খানিকটা হতাশ। আমার ধারণা ছিল সিনেমাটি বিশাল সাফল্য পাবে। সেটি হয়নি।’
‘স্নো হোয়াইট’ মুক্তির পর ব্যাপক সমালোচনা ও বয়কটের ডাক ওঠে। বক্স অফিসে ছবিটি প্রায় ১১৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতি গুনেছে বলে শোনা যাচ্ছে।