জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের খসড়া চূড়ান্ত

২৪টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কাজ নির্ধারণ করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। আর নির্বাচন কমিশন অনুমোদন দিলেই প্রকাশ হবে। বুধবার (২০ আগস্ট) নির্বাচন কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সাংবাদিকদের নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, নির্বাচনী কর্মপরিকল্পনার খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। আর চলতি সপ্তাহেই চূড়ান্ত রোডম্যাপ প্রকাশ করা হবে। সীমানা নির্ধারণের ৮২টি আসনের বিপরীতে ২৪ আগস্ট থেকে শুনানি শুরু হয়ে চলবে চারদিন ধরে।
তিনি আরও বলেন, ভোট কেন্দ্র বাড়ছে না তবে তিন হাজার ভোটারের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র থাকবে। একটি বুথে ৫০০ এর জায়গায় ৬০০ করে ভোটার থাকবে।
২২টি রাজনৈতিক দলের তদন্তের জন্য মাঠপর্যায়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে এ কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।