রাকসু নির্বাচন: ২৪ হাজার ৮৯২ জনকে নিয়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এ তালিকায় মোট ভোটার রয়েছেন ২৪ হাজার ৮৯২ জন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে এই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা রাকসুর ওয়েবসাইটে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।
প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, মোট ভোটারের মধ্যে ১৫ হাজার ১৫১ জন (৬১ শতাংশ) ছাত্র এবং ৯ হাজার ৭৪১ (৩৯ শতাংশ) জন ছাত্রী। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (আইবিএ) ২২১ জন শিক্ষার্থী ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। খসড়া তালিকার ৪৫৬ জনের নাম বাদ পড়েছে চূড়ান্ত তালিকা থেকে।
ছাত্র ভোটারদের মধ্যে শেরেবাংলা ফজলুল হক হলে ৮২৮ জন, শাহ মখদুম হলে ১ হাজার ১৭০ জন, নওয়াব আবদুল লতিফ হলে ৯৬০, সৈয়দ আমীর আলী হলে ১ হাজার ২৯ জন, শহীদ শামসুজ্জোহা হলে ১ হাজার ৮৮ জন, শহীদ হবিবুর রহমান হলে ২ হাজার ৮৮ জন, মতিহার হলে ১ হাজার ৫৮৩ জন, মাদার বখশ হলে ১ হাজার ৫৯০ জন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে ১ হাজার ৫৬১ জন, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে ১ হাজার ৯৭১ জন এবং বিজয়-২৪ হলে ১ হাজার ২৮৩ জন ভোটার রয়েছেন।
ছাত্রী ভোটারদের মধ্যে মন্নুজান হলে ২ হাজার ৩৫ জন, রোকেয়া হলে ১ হাজার ৮২২ জন, তাপসী রাবেয়া হলে ১ হাজার ৪৭ জন, বেগম খালেদা জিয়া হলে ১ হাজার ১৩৪ জন, রহমতুন্নেসা হলে ১ হাজার ৫৫৫ জন এবং জুলাই-৩৬ হলে ২ হাজার ১৪৭ জন ভোটার রয়েছেন।
এর আগে গত ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন। পরে ১২ আগস্ট কিছু সংশোধনীসহ পরিমার্জিত তফসিল প্রকাশ করা হয়।
পরিমার্জিত তফসিল অনুযায়ী, আজ ২০ আগস্ট থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। প্রার্থীরা ২৪ থেকে ২৬ আগস্টের মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। ২৭ ও ২৮ আগস্ট মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে ৩১ আগস্ট প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ২ সেপ্টেম্বর এবং চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ৪ সেপ্টেম্বর।
আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব আবাসিক হলে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ হবে। ওই দিনই নির্বাচনের ফল ঘোষণার কথা রয়েছে।