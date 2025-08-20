সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের বাংলোবাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো বিআইডব্লিউটিএ

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩
গ্রাফিক্স: ইত্তেফাক

সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের বাংলোবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে রাজধানীর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কাটুরাইল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে সংস্থাটি।

ঢাকা নদীবন্দরের যুগ্ম পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান ও কেরানীগঞ্জ থানার এসিল্যান্ড শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

জানা যায়, কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ থানার হাসনাবাদ, দোলেশ্বর ও কাটুরাইলে অভিযান পরিচালনা করবে বিআইডব্লিউটিএ।

সরেজমিন দেখা যায়, নদীর সীমানা পেরিয়ে এক থেকে দেড় একর জায়গা দখল করে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছেন দখলকারীরা।
 


এরই অংশ হিসেবে কাটুরাইল নদীর জায়গা দখল করে বানানো সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর বাংলোবাড়িতে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।

কর্মকর্তারা জানান, ২০০৯ সালে জনস্বার্থে দায়ের করা এক রিটের আদেশে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। নির্দেশনা অনুযায়ী এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

তারা আরও জানান, সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে থাকা সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ করা হবে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকবিলায় উপস্থিত রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

আওয়ামী লীগ জাতীয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের খসড়া চূড়ান্ত

জুলাই মাসে সড়কে ঝরল ৩৮০ প্রাণ: বিআরটিএ

৪০০ কোটি টাকার রাশিয়ার হেলিকপ্টার কিনে বিপাকে বাংলাদেশ

জুলাইযোদ্ধাকে ‘আওয়ামী লীগ’ ট্যাগ দিয়ে নিয়োগ আটকানোর অভিযোগ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

চার সমুদ্রবন্দরে ৩ নম্বর সতর্কসংকেত জারি

দুপুর ১টার মধ্যে ৬০ কিমি বেগে ঝড়ের শঙ্কা

মাইলস্টোনের ৩ শিক্ষকের মানবতা-সাহসিকতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে: প্রধান উপদেষ্টা

জুলাই গণহত্যার আসামির জামিন বিষয়ে আইন উপদেষ্টার বক্তব্য

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng