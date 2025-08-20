সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের বাংলোবাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো বিআইডব্লিউটিএ

সাবেক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের বাংলোবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)। বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে রাজধানীর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের কাটুরাইল থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে সংস্থাটি।
ঢাকা নদীবন্দরের যুগ্ম পরিচালক মুস্তাফিজুর রহমান ও কেরানীগঞ্জ থানার এসিল্যান্ড শেখ আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
জানা যায়, কেরানীগঞ্জ দক্ষিণ থানার হাসনাবাদ, দোলেশ্বর ও কাটুরাইলে অভিযান পরিচালনা করবে বিআইডব্লিউটিএ।
সরেজমিন দেখা যায়, নদীর সীমানা পেরিয়ে এক থেকে দেড় একর জায়গা দখল করে অবৈধ স্থাপনা গড়ে তুলেছেন দখলকারীরা।
এরই অংশ হিসেবে কাটুরাইল নদীর জায়গা দখল করে বানানো সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর বাংলোবাড়িতে অভিযান চালিয়েছে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ।
কর্মকর্তারা জানান, ২০০৯ সালে জনস্বার্থে দায়ের করা এক রিটের আদেশে নদীর জায়গা দখল করে গড়ে ওঠা স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। নির্দেশনা অনুযায়ী এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
তারা আরও জানান, সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে থাকা সব ধরনের অবৈধ স্থাপনা পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ করা হবে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকবিলায় উপস্থিত রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।