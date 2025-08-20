সেকশন

নেতানিয়াহুর মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল অস্ট্রেলিয়া

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৫
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক (ডানে)। ছবি: সংগৃহীত

এবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মন্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালো অস্ট্রেলিয়া। নেতানিয়াহু দেশটির প্রধানমন্ত্রীকে 'দুর্বল নেতা' বলে কটাক্ষ করার পর বুধবার (২০ আগস্ট) অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক বলেন, 'এটি একজন হতাশ নেতার রাগের বহিঃপ্রকাশ।'

গতকাল মঙ্গলবার রাতে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজকে 'ইসরায়েলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা দুর্বল নেতা' বলে কতাক্ষ করেন নেতানিয়াহু। তিনি এমন সময় এই মন্তব্য করেন, যখন এক কট্টর ডানপন্থী ইসরাইলি নেতার ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া।

টনি বার্ক আরও বলেন, 'আপনি কত মানুষকে বোমা ফেলে মারতে পারেন বা কত শিশুকে অভুক্ত রেখতে পারেন - এর মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় না। আমরা যা দেখছি ইসরায়েলের যে পদক্ষেপই নিচ্ছে, ক্রমাগত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এটি তাদের নিজেদের জন্যেও ক্ষতিকর।'

নেতানিয়েহুর মন্তব্যের পর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আলবানিজ বলেন, 'অন্যান্য নেতাদের সম্পর্কেও তার (নেতানিয়াহুর) একই রকম মন্তব্য আছে। আমি এই বিষয়গুলোকে ব্যক্তিগতভাবে নেই না, সব দেশের নেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে যোগাযোগ করি।'

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের আগে তিনি নেতানিয়াহুকে বিষয়টি জানিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক সমাধানের সুযোগ দিয়েছিলেন বলেও জানান আলবানিজ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, ১৯৫০-এর দশকে অস্ট্রেলিয়া ছিল 'হলোকাস্ট' থেকে পালিয়ে আসা ইহুদিদের জন্যে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল। একসময় ইসরায়েলের বাইরে সবচেয়ে বেশি হলোকাস্ট-উত্তর ইহুদি জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল মেলবোর্ন শহর।

গত সপ্তাহে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা দেয় অস্ট্রেলিয়া। এরপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন নেতানিয়াহু। ফ্রান্স, কানাডা ও যুক্তরাজ্যও একই ধরনের ঘোষণা দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পর থেকে ৯ দিনের ব্যবধানে দেশহুলোর মধ্যে সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) নেতানিয়াহু সরকারের কট্টর ডানপন্থী নেতা সিমচা রথমম্যানের ভিসা বাতিল করে অস্ট্রেলিয়া। এর পরদিন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত অস্ট্রেলিয়ার কূটনীতিকদের ভিসা বাতিল করে ইসরায়েল।

এরপর নেতানিয়াহু তার এক্স-এর এক পোস্টে বলেন, 'ইতিহাস আলবানিজকে মনে রাখবে একজন দুর্বল নেতা হিসেবে, যিনি ইসরায়েলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং অস্ট্রেলিয়ার ইহুদিদের পরিত্যাগ করেছেন।'

গাজায় চলমান যুদ্ধের কারণে ইসরায়েল ক্রমশ আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ-সমর্থিত বিশেষজ্ঞরা বলেন, চলমান গণহত্যার মধ্যে গাজায় 'ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা রয়েছে'।

