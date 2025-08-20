সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রশাসন ক্যাডারের পর এবার অন্যান্য ক্যাডারের ৭৮ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০২

প্রশাসন ক্যাডারের পর এবার অন্যান্য ক্যাডারের ৭৮ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতির সুপারিশ করেছে পর্যালোচনা কমিটি। বুধবার (২০ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন জমা দেন কমিটির আহ্বায়ক ও সাবেক অর্থসচিব জাকির আহমেদ খান।

সুপারিশ পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে গ্রেড-১ পদে ১২ জন, গ্রেড-২ পদে ৩২ জন এবং গ্রেড-৩ পদে ৩৪ জন আছেন। তাদের মধ্যে ৬ জন কর্মকর্তাকে তিন ধাপ, ১৭ জনকে দুই ধাপ এবং ৫৫ জনকে এক ধাপ পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিটি জানায়, নির্ধারিত সময়ে ৩১৮টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্যে ৬৮টি কমিটির আওতার বাইরে এবং ৪০টি তথ্যগতভাবে অসম্পূর্ণ ছিল। বাকি ২১০টি আবেদন যাচাই শেষে ৭৮ জনকে পদোন্নতির সুপারিশ করা হয়। ১৩২ জনকে সুপারিশের বাইরে রাখা হয়।

এর আগে গত বছরের ডিসেম্বরে কমিটির প্রথম প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রশাসন ক্যাডারের ৭৬৪ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়াসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইত্তেফাক/এএম

বিষয়:

জাতীয়

