সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অনূর্ধ্ব-১৫ বালকদের কাছে হারলেন জ্যোতিরা

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২২
ছবি: সংগৃহীত

বিসিবি অনূর্ধ্ব-১৫ বালক দলের বিপক্ষে হারের তেঁতো স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ নারী লাল দল। ভালো শুরুর পরও মিডল অর্ডার ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বালকদের কাছে হেরে মাঠ ছাড়তে হয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের।  ৮৭ রানের এই হারে তাদের ব্যাটিং ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠলো।

বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে বিসিবি অনূর্ধ্ব-১৫ দল। ৬৩ বলে সর্বোচ্চ ৪৬ রানের ইনিংস খেলেছেন বায়োজিদ। এ ছাড়া ৮১ বলে ৪৫ রান করেন আলিফ। ফাহিমের ব্যাট থেকে এসেছে ৬৫ বলে ২০ রান।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার শারমিন ও তানজিম মিলে পাওয়ার প্লেতে ৩২ রান তোলেন। ইনিংসের ১৬তম ওভারে শারমিন ও তানজিমের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন আফ্রিদি। ৫৪ বলে ২০ রান করেন শারমিন। পরের ওভারে ফিরেন ৪১ বলে ১৬ রান করে সাজঘরে ফিরে যান আরেক ওপেনার তানজিম।

এরপরই ধস নামে নারীদের ইনিংসে। তিনে নেমে ডাক মারেন নিগার সুলতানা জ্যোতিও। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৯৪ রানে গুটিয়ে যায় নারী লাল দল। বিসিবি অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে তিনটি উইকেট নিয়েছেন আদিব। দুইটি করে উইকেট পেয়েছেন আলিফ ও জাহিন।

ইত্তেফাক/জেডএইচ

বিষয়:

বাংলাদেশ ক্রিকেট বিসিবি নারী ক্রিকেট

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলাদেশ সিরিজের দল ঘোষণা করলো নেদারল্যান্ডস

এশিয়া কাপ হতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার টার্গেট বাংলাদেশের 

সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধের খোঁজে বুলবুল

ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের জন্য সব সময় প্রস্তুত তামিম

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সবার নজর শিরোপায়, বাংলাদেশের মনোযোগ উন্নতিতে

অস্ট্রেলিয়ায় নুরুলদের দ্বিতীয় জয়

বিপিএলের ফিক্সিং ইস্যুতে এখনও প্রতিবেদন আসেনি: বিসিবি সভাপতি

মহারাজের ঘূর্ণিতে জয় দিয়ে সিরিজ শুরু দক্ষিণ আফ্রিকার

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng