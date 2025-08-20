অনূর্ধ্ব-১৫ বালকদের কাছে হারলেন জ্যোতিরা

বিসিবি অনূর্ধ্ব-১৫ বালক দলের বিপক্ষে হারের তেঁতো স্বাদ পেয়েছে বাংলাদেশ নারী লাল দল। ভালো শুরুর পরও মিডল অর্ডার ব্যাটারদের ব্যর্থতায় বালকদের কাছে হেরে মাঠ ছাড়তে হয়েছে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের। ৮৭ রানের এই হারে তাদের ব্যাটিং ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠলো।
বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে আগে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করে বিসিবি অনূর্ধ্ব-১৫ দল। ৬৩ বলে সর্বোচ্চ ৪৬ রানের ইনিংস খেলেছেন বায়োজিদ। এ ছাড়া ৮১ বলে ৪৫ রান করেন আলিফ। ফাহিমের ব্যাট থেকে এসেছে ৬৫ বলে ২০ রান।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার শারমিন ও তানজিম মিলে পাওয়ার প্লেতে ৩২ রান তোলেন। ইনিংসের ১৬তম ওভারে শারমিন ও তানজিমের উদ্বোধনী জুটি ভাঙেন আফ্রিদি। ৫৪ বলে ২০ রান করেন শারমিন। পরের ওভারে ফিরেন ৪১ বলে ১৬ রান করে সাজঘরে ফিরে যান আরেক ওপেনার তানজিম।
এরপরই ধস নামে নারীদের ইনিংসে। তিনে নেমে ডাক মারেন নিগার সুলতানা জ্যোতিও। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ৯৪ রানে গুটিয়ে যায় নারী লাল দল। বিসিবি অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে তিনটি উইকেট নিয়েছেন আদিব। দুইটি করে উইকেট পেয়েছেন আলিফ ও জাহিন।