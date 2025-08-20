সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

৫০ বছর পর ফের মুক্তি পাচ্ছে স্টিভেন স্পিলবার্গের কালজয়ী সিনেমা ‘জস’

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৪৮
‘জস’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

১৯৭৫ সালে মুক্তি প্রাপ্ত ক্লাসিক থ্রিলার ‘জস’ আবারও ফিরছে বড় পর্দায়। কিংবদন্তি নির্মাতা স্টিভেন স্পিলবার্গের ছবিটি চলতি বছরের ২০ জুন মুক্তির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করেছে। অর্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে আগামী ২৯ আগস্ট বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। 

সিনেমাটি হলিউডের চিত্রকে বদলে দিয়েছিল। ‘জস’ ছবিকে হলিউডের ব্লকবাস্টার যুগের পথপ্রদর্শক হিসেবে মনে করা হয়। কারণ, এর আগে কোনো সিনেমা এত ব্যাপক আকারে মুক্তি পায়নি। ব্যবসায়িক সফলতার সঙ্গে সিনেমাটি তিন বিভাগে অস্কার জয় করে।

সমুদ্রের গভীর থেকে উঠে আসা এক ভয়ঙ্কর হাঙরের ত্রাসের গল্প দর্শকদের যেমন শিহরিত করেছিল, তেমনি বক্স অফিসেও তুলেছিল রেকর্ড সাফল্য। মাত্র ৯ মিলিয়ন ডলার বাজেটে নির্মিত ছবিটি বিশ্বব্যাপী আয় করেছিল ৪৭০ মিলিয়ন ডলার।

‘জস’ সিনেমার শুটিংয়ের দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত  

সিনেমার গল্প যেমন দর্শকদের শিহরিত করেছিল তেমনই ছবির শুটিংয়ে ছিল বড় চ্যালেঞ্জিং গল্প। ৫০ দিনে শুটিং শেষ করার কথা থাকলেও তা দীর্ঘ হয়ে দাঁড়ায় ১৫৫ দিনে। এক সময়, সিনেমায় ব্যবহৃত নৌকা মাঝ সাগরে ফুটো হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তবে উদ্ধারকারী নৌকা এসে তাদের উদ্ধার করতে পেরেছিল এবং শুটিং ফুটেজও বাঁচানো গিয়েছিল। 

‘জস’ সিনেমার চিত্রনাট্য এতটাই লোমহর্ষক ছিল যে ছবির শুটিং শেষ হওয়ার পর প্রতি রাতেই স্পিলবার্গ দুঃস্বপ্ন দেখতেন। সমুদ্রতলে তিনি হাঙ্গরের আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

‘জস’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

পরবর্তীতে এর তিনটি সিক্যুয়েল মুক্তি পেলেও কোনোটি প্রথম ছবির মতো সফল হতে পারেনি।
 
অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেলেও স্পিলবার্গের এই ক্লাসিক রোমাঞ্চ এখনো অমলিন। তাই নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে দিতে আবারও ফিরছে প্রেক্ষাগৃহে- হাঙরের ত্রাসে ভরপুর সেই কালজয়ী ছবি।

ইত্তেফাক/এসএ

বিষয়:

হলিউড চলচ্চিত্র সিনেমা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ছোট্ট মেয়েকে ঘরে রেখে শুটিংয়ে ফিরছেন দীপিকা

ইসরায়েলি অভিনেত্রীর কারণে সুপার ফ্লপ হলিউড সিনেমা!

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুখবর পেলেন জয়া আহসান

এবার শাকিব খানের সঙ্গে রুপালি পর্দায় রোমান্সে মাতবেন তানজিন তিশা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘সুপারম্যান’-এর খল অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প আর নেই

পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রচ্ছদের জন্য ‘শরীরে আগুন দেওয়া’ অভিনেতা মারা গেছেন

মুক্তির দিনেই ‘ধূমকেতু’ ও ‘কুলি’র রেকর্ড

ট্রাম্পের দেওয়া সম্মাননা নেবেন না টম ক্রুজ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng