ডাকসু নির্বাচন: কাদের-বাকেরের নেতৃত্বে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৫৭
ডাকসু নির্বাচনে অংশ নিতে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ। আজ বুধবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে প্যানেল ঘোষণা করেছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাবেক সমন্বয়কদের উদ্যোগে গঠিত নতুন ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ। তাদের প্যানেলের নাম ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’।

এই প্যানেল থেকে ডাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে আব্দুল কাদের, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে মো. আবু বাকের মজুমদার ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে আশরেফা খাতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। 

বুধবার (২০ আগস্ট) বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে নিজেদের প্যানেল ঘোষণা করে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ। জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহীদুল ইসলাম ভূঁইয়া প্যানেলের প্রার্থীদের নামগুলো পড়ে শোনান। 

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মো. হাসিবুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব, কমনরুম–পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটরিয়া সম্পাদক পদে মিতু আক্তার, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাকিব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে নাহিয়ান ফারুক, ক্রীড়া সম্পাদক পদে আল আমিন সরকার, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. ঈসমাইল হোসেন রুদ্র, সমাজসেবা সম্পাদক পদে মহির আলম, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে রেজওয়ান আহম্মেদ রিফাত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে সাব্বির আহমেদ এবং মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে আনিকা তাহসিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এ ছাড়া গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এই পদটিতে নিজেদের কাউকে মনোনয়ন দেননি তারা।

‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল থেকে সদস্য পদে প্রার্থী হয়েছেন মো. মাসউদুজ্জামান, ফেরদৌস আইয়াম, ইসমাঈল, তাপসী রাবেয়া, মো. আরমানুল ইসলাম, আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, রিফতি আল জাবেদ, আশরাফ অনিক, রওনক জাহান, মাহফুজা নওয়ার নওরীন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আরিফুর রহমান ও ফেরদৌস আলম। 

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের বেশ কয়েকজন নেতা সংগঠন থেকে পদত্যাগ করে ডাকসুর বিভিন্ন পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদের জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনী কৌশলের জায়গা থেকে তারা এটি করেছেন। 

আবু বাকের অভিযোগ করেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর হামিম বারী হামিম নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এটিকে প্রশাসনের ‘পক্ষপাত’ আখ্যায়িত করেন তিনি।

এর আগে ছাত্রদলের বর্তমান জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিমের বিরুদ্ধে মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। 

ডাকসু ও হল সংসদ আচরণ বিধির ২ (ক) নম্বর অনুচ্ছেদের ‘মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রত্যাহার’ পয়েন্টে বলা আছে- মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। এছাড়াও আচরণবিধির বেশিরভাগ অংশ জুড়ে স্লোগান, মিছিল না দেওয়ার কথা বলা আছে। 

