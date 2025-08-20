সেকশন

রয়টার্স/ইপসোস জরিপ

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত, বিশ্বাস করেন বেশিরভাগ মার্কিন নাগরিক

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:২৯
ইসরায়েলি হামলায় বিধ্বস্ত গাজা শহর। ছবি: সংগৃহীত

জাতিসংঘের প্রতিটি দেশের ফিলিস্তিনকে একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলে বিশ্বাস করেন ৫৮% সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিন নাগরিক। রয়টার্স/ইপসোসের একটি নতুন জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে।

বুধবার (২০ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে রয়টার্স জানায়, প্রায় ৩৩% উত্তরদাতা জাতিসংঘের সদস্যদের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে একমত নন। এছাড়া ৯% কোনো জবাব দেয়নি।

গত সোমবার শেষ হওয়া ছয় দিনের এই জরিপটি যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র কানাডা, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। গাজায় দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি ইসরায়েলের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে তোলে।

ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও তাদের বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় মিত্র গত সপ্তাহে বলেছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজা অঞ্চলে মানবিক সংকট অকল্পনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।

মঙ্গলবার জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিস জানিয়েছে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ এড়াতে ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় পর্যাপ্ত সরবরাহ প্রবেশ করতে দিচ্ছে না।

তবে ইসরায়েল গাজায় দুর্ভিক্ষের দায় অস্বীকার করেছে - যেভাবে তারা হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক হত্যার কথা অস্বীকার করে আসছে। জাতিসংঘ থেকে শুরু করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা গাজায় গণহত্যা ও দুর্ভিক্ষের কথা জানালেও ইসরায়েল এসব তোয়াক্কা করে না।

রয়টার্স/ইপসোস জরিপের উত্তরদাতাদের ৬৫% বলেছেন, গাজায় অনাহারের মুখোমুখি মানুষদের সাহায্য করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত যুক্তরাষ্ট্রের - যদিও দেশটিকে গাজা গণহত্যায় সম্পৃক্ত বলে করা হয়।

রয়টার্স/ইপসোস জরিপে আরও দেখা গেছে, ৫৯% আমেরিকান বিশ্বাস করেন, গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণগুলো 'মাত্রাতিরিক্ত' ছিল। তেত্রিশ শতাংশ উত্তরদাতা এর দ্বিমত পোষণ করেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, অঞ্চলজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ৬২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে দেড় লাখের বেশি বেশি মানুষ আহত হয়েছে। অনেকেই ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন।

চলতি বছরের শুরুতে যুদ্ধবিরতি ভঙ্গের পর ২৭ মে থেকে ইসরায়েল জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোকে এড়িয়ে গাজা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে একটি পৃথক সাহায্য বিতরণ উদ্যোগ শুরু করেছে। এতে সমর্থন দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এই পদক্ষেপ বিশ্বব্যাপী ত্রাণ সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইসরায়েলি বাহিনী খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রের কাছে জড়ো হওয়া ফিলিস্তিনিদের ওপর গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছে।

গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য নেতানিয়াহু ও তার প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। উপত্যকাজুড়ে যুদ্ধের জন্য ইসরায়েল আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার মামলার মুখোমুখি।

