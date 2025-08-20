সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে আটকে থাকবে না বাংলাদেশ: আসিফ নজরুল

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৩৫
উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল

জুলাই অভ্যুত্থানে সংহতি জানানো সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীদের কারাগার থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি নতুন নতুন দেশে শ্রম বাজার উন্মুক্ত করতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ‍উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।

বুধবার (২০ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে গত এক বছরে মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি এসব তথ্য জানান।

উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, বিদেশে শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশে ল’ফার্ম করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সৌদি আরবে যারা জুলাই অভ্যুত্থানকে সমর্থন দেয়ার আটক হয়েছিল, তাদের মধ্যে ১৮৭৬ জনকে ছেড়ে দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
 
শুধু মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক শ্রমবাজারে আটকে থাকতে চান না জানিয়ে তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্য আর আরব আমিরাতে আমরা আটকে থাকবো না, বাংলাদেশের শ্রমবাজার নিয়ে সেভাবেই কাজ করা হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের নিয়মিত করার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তিনি।
 
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার সঙ্গে আগের সরকারের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিক পাঠানো হবে। কেয়ার গিভারদের ৬ মাসের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দক্ষ কর্মী পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
 
রেমিট্যান্স পাঠানো সহজ করার বিষয়ে তিনি বলেন, সরাসরি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন প্রবাসীরা,  প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে সুদের হার ১ শতাংশ কমানো হয়েছে।
 
অধ্যাপক আসিফ নজরুল আরও বলেন, এক বছরে দক্ষ শ্রমিক ও কর্মী পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টিতে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আইনগত পরিবর্তন এবং সংস্কার হয়েছে। তবে এক বছরের মধ্যে পুরো সংস্কার সম্ভব না, ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয়েছে। ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে সত্যিকারের সংস্কার ও উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। 

ইত্তেফাক/এনএ

বিষয়:

জাতীয় আসিফ নজরুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নির্বাচন করবো কি না সিদ্ধান্ত নেইনি: আসিফ মাহমুদ

পশু খাদ্যের জন্যও চালের চাহিদা বাড়ছে: খাদ্য উপদেষ্টা

ভারতে থাকা আওয়ামী লীগের সব রাজনৈতিক অফিস বন্ধের আহ্বান

প্রশাসন ক্যাডারের পর এবার অন্যান্য ক্যাডারের ৭৮ অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের বাংলোবাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো বিআইডব্লিউটিএ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপের খসড়া চূড়ান্ত

জুলাই মাসে সড়কে ঝরল ৩৮০ প্রাণ: বিআরটিএ

৪০০ কোটি টাকার রাশিয়ার হেলিকপ্টার কিনে বিপাকে বাংলাদেশ

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng