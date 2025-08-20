মধ্যপ্রাচ্যের শ্রমবাজারে আটকে থাকবে না বাংলাদেশ: আসিফ নজরুল

জুলাই অভ্যুত্থানে সংহতি জানানো সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীদের কারাগার থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি নতুন নতুন দেশে শ্রম বাজার উন্মুক্ত করতে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কাজ করেছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল।
বুধবার (২০ আগস্ট) সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে গত এক বছরে মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি বিষয়ে কথা বলার সময় তিনি এসব তথ্য জানান।
উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, বিদেশে শ্রমিকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশে ল’ফার্ম করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সৌদি আরবে যারা জুলাই অভ্যুত্থানকে সমর্থন দেয়ার আটক হয়েছিল, তাদের মধ্যে ১৮৭৬ জনকে ছেড়ে দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।
শুধু মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক শ্রমবাজারে আটকে থাকতে চান না জানিয়ে তিনি আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্য আর আরব আমিরাতে আমরা আটকে থাকবো না, বাংলাদেশের শ্রমবাজার নিয়ে সেভাবেই কাজ করা হচ্ছে। নারী শ্রমিকদের নিয়মিত করার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান তিনি।
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে তিনি বলেন, মালয়েশিয়ার সঙ্গে আগের সরকারের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিক পাঠানো হবে। কেয়ার গিভারদের ৬ মাসের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে দক্ষ কর্মী পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
রেমিট্যান্স পাঠানো সহজ করার বিষয়ে তিনি বলেন, সরাসরি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারছেন প্রবাসীরা, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে সুদের হার ১ শতাংশ কমানো হয়েছে।
অধ্যাপক আসিফ নজরুল আরও বলেন, এক বছরে দক্ষ শ্রমিক ও কর্মী পাঠানোর সুযোগ সৃষ্টিতে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আইনগত পরিবর্তন এবং সংস্কার হয়েছে। তবে এক বছরের মধ্যে পুরো সংস্কার সম্ভব না, ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয়েছে। ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে সত্যিকারের সংস্কার ও উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।