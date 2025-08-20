সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রাতে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৭
পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান। ছবি: সংগৃহীত

চারদিনের সফরে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান। বুধবার (২০ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছাবেন বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রীর ঢাকা সফরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাবে।

ঢাকা সফরে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান বাণিজ্য উপদেষ্টা বশির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়াও বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) থেকেই তার ঢাকায় আনুষ্ঠানিক সফর শুরু হবে। সফরের প্রথম দিন তিনি বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়া ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

আগামী শুক্রবার (২২ আগস্ট) সফরের দ্বিতীয় দিন তিনি চট্টগ্রাম যাবেন। সেখানে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়া চট্টগ্রাম স্টিল মিলস পরিদর্শন করবেন।

শনিবার (২৩ আগস্ট) টাঙ্গাইলে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের কারখানা পরিদর্শন করবেন। রোববার (২৪ আগস্ট) বাণিজ্য উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করবেন। এছাড়াও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ট্যারিফ কমিশন, এনবিআর, বাংলাদেশ ব্যাংক, এফবিসিসিআই প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। একই দিনে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবেন।

পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রীর সফরে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়াতে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠনে একটি  সমঝোতা স্মারক সই হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রীর সফরের মধ্যেই আগামী ২৩ আগস্ট ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার। দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি সমঝোতা সইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

