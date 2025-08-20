সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
নির্বাচন করবো কি না সিদ্ধান্ত নেইনি: আসিফ মাহমুদ

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫১

অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর তাদের ওপর গুরুদায়িত্ব এসেছে। তবে তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন কি না, সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত নেননি।

বুধবার (২০ আগস্ট) গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ১ হাজার ৪৯০ মিটার দীর্ঘ ‘মাওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, “মানুষের জন্য কাজ করব, সেটা রাজনৈতিকভাবেই করব। তবে নির্বাচন করব কিনা বা কোন প্রক্রিয়ায় করব—এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আপাতত সরকারের দায়িত্ব শেষ করার দিকেই মনোযোগ দিচ্ছি।”

তিনি আরও বলেন, দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ ও রাজনীতিকে জনগণের কল্যাণমুখী ধারায় ফিরিয়ে আনা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

প্রসঙ্গত, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পাঁচপীর বাজার ও কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলা সদর সড়কে তিস্তা নদীর ওপর নির্মিত ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ‘মওলানা ভাসানী সেতু’। বাংলাদেশ সরকার (জিওবি), সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওফিড)-এর আর্থিক সহায়তায় নির্মিত এ সেতুর ব্যয় হয়েছে ৯২৫ কোটি টাকা। দুই লেনবিশিষ্ট এই প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতুর দৈর্ঘ্য ১,৪৯০ মিটার এবং প্রস্থ ৯.৬০ মিটার। এতে মোট স্প্যান রয়েছে ৩১টি।

সেতুটি গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলাকে সংযুক্ত করেছে। এর ফলে কৃষিজাত ও শিল্পপণ্য পরিবহন সহজ হবে, স্থানীয় শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানে উন্নয়ন ঘটবে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

