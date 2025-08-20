ভুটানকে হারিয়ে সাফে দুর্দান্ত সূচনা বাংলাদেশের মেয়েদের

সাফ অনূর্ধ্ব–১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ। ভুটানকে ৩–১ গোলে হারিয়েছে লাল–সবুজের মেয়েরা। আজ ভুটানের থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের হয়ে জোড়া গোল করেছেন আলপি আক্তার, আরেকটি গোল এসেছে সৌরভী আকন্দের পা থেকে।
ম্যাচের প্রথমার্ধে সুযোগ নষ্টে ভুগছিল বাংলাদেশ। তবে বিরতির পর ৪৮ মিনিটে ভুটানের গোলকিপার কেলজং ওয়াগমোরের ভুলে সৌরভী আকন্দের গোলে লিড নেয় বাংলাদেশ। এরপর ৫৪ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলপি।
তবে ৬১ মিনিটে ভুটান ম্যাচে ফিরে আসে। দূরপাল্লার এক শট বাংলাদেশ গোলকিপার মেঘলা রানীর হাত ফসকে গেলে রিনজিন দেমা গোল করে ব্যবধান কমান। কিন্তু চার মিনিট পরই কর্নার থেকে পাওয়া সুযোগ কাজে লাগান আলপি। ঠান্ডা মাথায় বল জালে জড়িয়ে আবারও ব্যবধান বাড়ান তিনি।
বয়সভিত্তিক সাফে সাতবার শিরোপা জিতলেও অনূর্ধ্ব–১৭ পর্যায়ে এখনো ট্রফি জেতেনি বাংলাদেশ। ভুটানের বিপক্ষে জয় সেই আক্ষেপ ঘোচানোর স্বপ্নপথে এক ধাপ এগিয়ে দিল মেয়েদের।
চার দেশের এই টুর্নামেন্টে (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান) ডাবল লিগ পদ্ধতিতে খেলা হবে। সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া দল হবে চ্যাম্পিয়ন। পয়েন্ট সমান হলে আগে দেখা হবে মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল, তারপর গোলপার্থক্য।
বাংলাদেশের পরবর্তী ম্যাচ ২২ আগস্ট ভারতের বিপক্ষে। এরপর ২৪ ও ২৭ আগস্ট দুটি ম্যাচ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। ২৯ আগস্ট ফের ভুটানের মুখোমুখি হবে লাল–সবুজের মেয়েরা। আর ৩১ আগস্ট ভারত ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে আসর।