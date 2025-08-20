সেকশন

বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বয়সের কারণে সাধারণ কাজগুলোও কঠিন হয়ে উঠছে: অমিতাভ বচ্চন

আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৭
ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন জানিয়েছেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সাধারণ কাজগুলোও তার জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। সম্প্রতি হিন্দুস্থান টাইমসে লিখেছেন, আগে যে কাজগুলো একেবারেই স্বাভাবিকভাবে করা যেত, এখন তা অনেক নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছে।

তিনি বলেন, ‘এখন ঘরের ভেতরেও হাতল লাগাতে হয়, যাতে শারীরিকভাবে নিজেকে সামলে রাখা যায়। এমনকি সামান্য বাতাসে ডেস্ক থেকে উড়ে যাওয়া একটি কাগজ তুলতেও শরীরের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। সাহস বলে- চেষ্টা করো। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝতে পারি, এটা আর সহজ নয়।’

অমিতাভ আরও যোগ করেন, ‘এটা শুধু আমার নয়, আমাদের সবার সাথেই ঘটবে। আশা করি এমনটা যেন না হয়। কিন্তু সময়ের নিয়মে হবেই। জন্মের পর থেকেই আমরা ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হতে শুরু করি। তারুণ্যে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো সহজ মনে হলেও, বয়স হঠাৎ করেই আমাদের গতি কমিয়ে দেয় এবং সাবধান করে দেয় যে, জীবন নামক গাড়ি চালাতে হলে ব্রেক কষতে হবে।’

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

বিনোদন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

বাংলা গানে লিপ দিয়ে আলোচনায় বিদ্যা বালান

‘সুপারম্যান’-এর খল অভিনেতা টেরেন্স স্ট্যাম্প আর নেই

পিঙ্ক ফ্লয়েডের প্রচ্ছদের জন্য ‘শরীরে আগুন দেওয়া’ অভিনেতা মারা গেছেন

বাবার ভঙ্গিতেই ডেবিউ, ওয়েব সিরিজে ‘ছোট বাদশা’ আরিয়ান খান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

‘বিবাহিত পুরুষরা সম্পর্কে জড়ালেও দোষ শুধু নারীদেরই হয়’

‘আমার ছবিটা বড় করে প্রিন্ট করো এবং সবচেয়ে পচা জুতাটা নিক্ষেপ করো’

ট্রাম্পের দেওয়া সম্মাননা নেবেন না টম ক্রুজ

নেইমারের বাসায় বাজছে বাংলাদেশের জুনায়েদ ইভানের গান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng