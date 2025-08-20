বয়সের কারণে সাধারণ কাজগুলোও কঠিন হয়ে উঠছে: অমিতাভ বচ্চন

বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন জানিয়েছেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সাধারণ কাজগুলোও তার জন্য কঠিন হয়ে উঠছে। সম্প্রতি হিন্দুস্থান টাইমসে লিখেছেন, আগে যে কাজগুলো একেবারেই স্বাভাবিকভাবে করা যেত, এখন তা অনেক নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছে।
তিনি বলেন, ‘এখন ঘরের ভেতরেও হাতল লাগাতে হয়, যাতে শারীরিকভাবে নিজেকে সামলে রাখা যায়। এমনকি সামান্য বাতাসে ডেস্ক থেকে উড়ে যাওয়া একটি কাগজ তুলতেও শরীরের সাথে যুদ্ধ করতে হয়। সাহস বলে- চেষ্টা করো। কিন্তু মুহূর্তেই বুঝতে পারি, এটা আর সহজ নয়।’
অমিতাভ আরও যোগ করেন, ‘এটা শুধু আমার নয়, আমাদের সবার সাথেই ঘটবে। আশা করি এমনটা যেন না হয়। কিন্তু সময়ের নিয়মে হবেই। জন্মের পর থেকেই আমরা ধীরে ধীরে নিম্নমুখী হতে শুরু করি। তারুণ্যে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো সহজ মনে হলেও, বয়স হঠাৎ করেই আমাদের গতি কমিয়ে দেয় এবং সাবধান করে দেয় যে, জীবন নামক গাড়ি চালাতে হলে ব্রেক কষতে হবে।’