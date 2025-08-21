ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী

চার দিনের (২১ থেকে ২৪ আগস্ট) সরকারি সফরে ঢাকায় পৌঁছেছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান। বুধবার (২০ আগস্ট) রাতে তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান।
এসময় বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের বাণিজ্যবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা এস. কে. বশির উদ্দিন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হাইদার।
সরকারি সূত্র জানায়, এ সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।
সফরকালে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকসহ ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়া শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গেও আলোচনায় বসবেন তিনি। আলোচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে।
কূটনৈতিক মহল আশা করছে, এ সফরের মাধ্যমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন দিগন্তে পৌঁছাবে।