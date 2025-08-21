সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০০:৪৯

চার দিনের (২১ থেকে ২৪ আগস্ট) সরকারি সফরে ঢাকায় পৌঁছেছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান। বুধবার (২০ আগস্ট) রাতে তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। 

এসময় বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের বাণিজ্যবিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা এস. কে. বশির উদ্দিন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হাইদার। 

সরকারি সূত্র জানায়, এ সফরের মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক জোরদার করা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

সফরকালে পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকসহ ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়া শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গেও আলোচনায় বসবেন তিনি। আলোচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে।

কূটনৈতিক মহল আশা করছে, এ সফরের মাধ্যমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন দিগন্তে পৌঁছাবে।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

পাকিস্তান বাণিজ্য উপদেষ্টা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

রাতে ঢাকায় আসছেন পাকিস্তানের বাণিজ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশের হাইকমিশনারের সঙ্গে শেহবাজ শরিফের সাক্ষাৎ

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনরুজ্জীবনে ঢাকা আসছেন পাকিস্তানের দুই মন্ত্রী

বাংলাদেশ সফরে আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ঢাকায় পাকিস্তানের নতুন হাইকমিশনার ইমরান হায়দার

পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক চায় বাংলাদেশ: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে ঢাকা সফরে আসছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে অঙ্গীকার করল বাংলাদেশ-পাকিস্তান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng