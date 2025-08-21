সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

কর্মস্থলে ‘অনুপস্থিত’ পুলিশের ২ এসপিকে বরখাস্ত

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৩:০০

দীর্ঘদিন ধরে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে আরও ২ পুলিশ সুপারকে (এসপি) সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

মঙ্গল ও বুধবার (১৯ ও ২০ আগস্ট) মো. নাজমুল ইসলাম ও হাফিজ আল ফারুককে পৃথক আদেশে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ।

তারা দুইজন ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পতনের আগে ঢাকা মহানগর পুলিশে কর্মরত ছিলেন। সরকার পতনের পর পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নাজমুলকে বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত এবং সুপারনিউমারারি হিসেবে পুলিশ সুপারের পদোন্নতি পাওয়া হাফিজ আল ফারুককে রাজশাহী সরদায় বদলি করা হয়।

তবে চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল থেকে নাজমুল তার কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বলে বুধবার তাকে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

অপরদিকে হাফিজ আল ফারুক গত ১ ফ্রেব্রুয়ারি থেকে তার কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন বলে গত মঙ্গলবারের আদেশে বলা হয়।

পৃথক আদেশে দুইজনের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও ৩ (গ) অনুসারে যথাক্রমে ‘অসদাচরণ ও পলায়ন’ এর শাস্তিযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করে বিধি ১২ উপবিধি (১) অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

এর আগে রোববার (১৭ আগস্ট) ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) আলোচিত অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) হারুন অর রশীদ, ঢাকা রেঞ্জের সাবেক ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলামসহ ১৮ পুলিশ কর্মকর্তাকে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির অভিযোগে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

তাদের মধ্যে তিনজন ডিআইজি, ছয়জন অতিরিক্ত ডিআইজি, চারজন পুলিশ সুপার, চারজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং একজন সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

ইত্তেফাক/এমএএম

বিষয়:

পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশ

