সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

ফেসবুকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে বাগছাস নেতার মিষ্টি বিতরণ

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫০

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম লিমন পদত্যাগ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি এ ঘোষণা দেন। পদত্যাগের পর এ নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা যায়।

বুধবার (২০ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে নিজ ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিমন লেখেন, ‘আমি মো. নাজমুল ইসলাম। যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে পদত্যাগ করছি। আগামীকাল পদত্যাগের কারণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।’

বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি। লিমন জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি সংবাদ সম্মেলনেই ব্যাখ্যা করবেন।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন জাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন বৃহস্পতিবার। নির্বাচনকে ঘিরে বাগছাসের প্যানেলে সহ-সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই লিমন পদত্যাগ করেন। এ পদে লিমন ছাড়াও জিয়াউদ্দিন আয়ান, কাউসার আলম আরমান ও আহসান লাবিব মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। বুধবার বাগছাসের জাবি শাখার সভায় জিয়াউদ্দিন আয়ানকে এজিএস পদে মনোনীত করায় ক্ষুব্ধ হয়ে লিমন পদত্যাগ করেছেন বলে সূত্র জানায়।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

রাজনীতি জাবি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিলো বিএনপি

নিহত ও আহত পরিবারের পাশে তারেক রহমান

‘ল অ্যান্ড অর্ডার’ না দেখে ছোটখাটো ইস্যুতে ব্যস্ত সরকার: রুমিন ফারহানা

পিআর পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে: নজরুল ইসলাম খান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

দেশকে ষড়যন্ত্রের অন্ধগলিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে: রিজভী

বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামের পুনরুত্থান

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা: তারেক-বাবরের খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি আজ

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে দীপু মনি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng