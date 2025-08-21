ফেসবুকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে বাগছাস নেতার মিষ্টি বিতরণ

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম লিমন পদত্যাগ করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি এ ঘোষণা দেন। পদত্যাগের পর এ নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা যায়।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে নিজ ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিমন লেখেন, ‘আমি মো. নাজমুল ইসলাম। যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে পদত্যাগ করছি। আগামীকাল পদত্যাগের কারণ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানানো হবে।’
বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলে তিনি কথা বলতে রাজি হননি। লিমন জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি সংবাদ সম্মেলনেই ব্যাখ্যা করবেন।
একাধিক সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন জাকসু নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন বৃহস্পতিবার। নির্বাচনকে ঘিরে বাগছাসের প্যানেলে সহ-সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই লিমন পদত্যাগ করেন। এ পদে লিমন ছাড়াও জিয়াউদ্দিন আয়ান, কাউসার আলম আরমান ও আহসান লাবিব মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন। বুধবার বাগছাসের জাবি শাখার সভায় জিয়াউদ্দিন আয়ানকে এজিএস পদে মনোনীত করায় ক্ষুব্ধ হয়ে লিমন পদত্যাগ করেছেন বলে সূত্র জানায়।