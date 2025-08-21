সেকশন

পাঁচ বিভাগে টানা ভারি বৃষ্টির আভাস

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ০৮:৫৭
দেশের দিকে ধেয়ে আসছে ভারি থেকে অতি ভারি রেইন বেল্ট। এর প্রভাবে আগামী পাঁচ দিন রংপুর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে অতি ভারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি)।

সংস্থাটি বলছে, স্থানভেদে ২০০ থেকে ২৫০ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। এতে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে দেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১০ জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে। এ সময় সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বাংলাদেশ ওয়েদার অবজারভেশন টিম (বিডব্লিউওটি) জানিয়েছে, দেশের দিকে ধেয়ে আসছে ভারি থেকে অতি ভারি রেইন বেল্ট। এটি দেশের দক্ষিণ, দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল বা উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেশি প্রভাব ফেলতে পারে। এর প্রভাবে ২১ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশের প্রায় সর্বত্র ধাপে ধাপে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে।

সংস্থাটি জানায়, এটি একটি আংশিক রেইন বেল্ট। এটি দেশের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সক্রিয় হয়ে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে।

রেইনবেল্টটি সর্বাধিক সক্রিয় থাকবে খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে। মাঝারি সক্রিয় থাকবে ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে এর প্রভাব থাকবে সবথেকে কম।

সংস্থাটি সতর্ক করে জানায়, এর প্রভাবে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের নিচু এলাকা ভারি বৃষ্টি ও জোয়ারের পানিতে সাময়িক প্লাবিত হতে পারে। এ সময় দেশের ওপর বড় কোন ঝড়ের সম্ভাবনা নেই। তবে দমকা হাওয়া থাকতে পারে উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং উপকূলীয় এলাকায়।

সংস্থাটি আরও জানায়, এসময় চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকাতে পাহাড় ধসের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে বান্দরবান, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলায়। এর প্রভাবে দেশের আকাশ অধিকাংশ এলাকায় আংশিক থেকে মূলত মেঘলা থাকতে পারে। ও অধিক সক্রিয় এলাকা মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সন্ধ্যা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। 

সেইসঙ্গে খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে অতি ভারি বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

