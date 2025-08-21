প্রথমবারের মতো সিপিএলে নাম লেখালেন রিজওয়ান

প্রথমবারের মতো ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) নাম লেখালেন পাকিস্তানের উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান। মৌসুমের বাকি সময়ে তিনি সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস প্যাট্রিয়টসের হয়ে খেলবেন।
মাঠ ও মাঠের বাইরে ভালো সময় যাচ্ছে না মোহাম্মদ রিজওয়ানের। কিছুদিন আগেই তার নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান দল। তার পাশাপাশি গত এক বছর ধরে তিনি পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে সুযোগ পাচ্ছেন না। এছাড়াও, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় চুক্তির 'এ' ক্যাটাগরি থেকে 'বি' ক্যাটাগরিতে নেমে গেছেন পাকিস্তানের সাবেক টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক।
এদিকে পিসিবি রিজওয়ানকে এশিয়া কাপ ও আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজের দলে রাখেনি। ফলে সিপিএলে খেলায় তার কোনো বাধা নেই। আর রিজওয়ানের এই চুক্তির ফলে সিপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সংখ্যা আরও বেড়েছে।
অ্যান্টিগুয়া অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনসে রয়েছেন উসামা মির। এছাড়া, প্যাট্রিয়টস দলে আগে থেকেই আছেন দুই পাক পেসার নাসিম শাহ ও আব্বাস আফ্রিদি। এ আসরে আরও খেলছেন ইমাদ ওয়াসিম, মোহাম্মদ আমির ও সালমান ইরশাদ।
Mohammad Rizwan is heading to the CPL for the first time, joining the St Kitts and Nevis Patriots as a replacement player for Fazalhaq Farooqi— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 20, 2025
