বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
ইতিহাসের ওপর মব আক্রমণ চলছে: সারা হোসেন

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১২:৫৮

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন বলেছেন, দেশজুড়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে মব হামলা ও অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, তা ইতিহাসের ওপর সরাসরি আক্রমণ। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পরেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও বিচারহীন ঘটনা চলছেই।

সম্প্রতি দৈনিক সমকালের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন তিনি।

সারা হোসেন আরও জানান, গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার চলে যাওয়ার পর তিন দিন দেশে কোনো সরকার ছিল না। সেই সময় পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর অনুপস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছিল এবং নির্বিচারে গুলির ঘটনায় শতাধিক মানুষ নিহত ও হাজারাধিক আহত হয়েছেন। পরে ৮ আগস্ট ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হলে কিছুটা স্বস্তি আসে। তবে তিনি বলেছেন, ‘সেই সময় এবং এখনো অনেকের ওপর প্রতিহিংসামূলক আক্রমণ হয়েছে, যা তদন্ত ও বিচার হওয়া প্রয়োজন।’

সাম্প্রতিক মব হামলার উদাহরণ হিসেবে সারা হোসেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়ির ওপর বুলডোজার আনার ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘সামাজিক মাধ্যমে উস্কানির কারণে ভয়াবহ মব তৈরি হয়েছিল। এটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসা উচিত ছিল। ইতিহাসের ওপর এ ধরনের আক্রমণ গ্রহণযোগ্য নয়।’

তিনি সাম্প্রদায়িক হামলাসহ মাজার ও মন্দিরে আক্রমণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘৫ আগস্টের পর থেকে এসব ঘটনার নজরদারি শুরু হলেও সময়মতো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখনও মাঠে পর্যাপ্ত উপস্থিত নয়।’

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, ‘যেখানে মৃত্যুর অভিযোগ উঠছে, সেখানে প্রতিটি ঘটনার তদন্ত জরুরি। দ্রুত ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সাধারণ নাগরিকের আস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব।’

জুলাই হত্যাকাণ্ড ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়েও তিনি মন্তব্য করেন। ‘যারা এ হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে, তারা এখনও অনুশোচনা দেখাচ্ছেন না। তাদের বিচারের মাধ্যমে জবাবদিহি নিশ্চিত করা দরকার। স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু প্রক্রিয়া আবশ্যক।’

সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মানবাধিকার কমিশনের কার্যকারিতার অভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘মানবাধিকার কমিশন দীর্ঘদিন কার্যকর নয়। কার্যকর কমিশন দরকার, যারা সাহস করে সরকারের সমালোচনা করতে দ্বিধা করবে না।’

