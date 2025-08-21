গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী অর্ধেকে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিলেন তুলসী গ্যাবার্ড

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার (ডিএনআই) কর্মীসংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ কমানোর ঘোষণা দিয়েছেন সংস্থাটির পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড। অফিস পুনর্গঠন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্যাবার্ড বলেন, গত দুই দশকে ডিএনআই 'অতিরিক্ত বড় এবং অকার্যকর' হয়ে উঠেছে। এজন্য বার্ষিক বাজেট থেকে ৭০০ মিলিয়ন ডলার কমানোরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এসব পরিবর্তনের মাধ্যমে ডিএনআইয়ের বিভিন্ন টিমকে একীভূত করে নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন ও সময়োপযোগী গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
এ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই গ্যাবার্ড জানিয়েছিলেন, ট্রাম্প প্রশাসন বর্তমান ও সাবেক ৩৭ জন মার্কিন কর্মকর্তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র (সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স) বাতিল করবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক নথি অনুযায়ী, গ্যাবার্ড বেশ কয়েকটি জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানকে অবিলম্বে ওই ছাড়পত্র বাতিলের নির্দেশ দেন। তিনি জানান, এই পদক্ষেপ প্রেসিডেন্টের নির্দেশে নেওয়া হয়েছে।
গ্যাবার্ড অভিযোগ করেন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা গোয়েন্দা তথ্য রাজনৈতিক স্বার্থে কিংবা ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবহার করেছেন। তবে এ অভিযোগের পক্ষে তিনি কোনো প্রমাণ হাজির করেননি। ওই তালিকায় রয়েছেন সাবেক ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও বারাক ওবামা প্রশাসনের অধীনে দায়িত্ব পালন করা কয়েকজন জাতীয় নিরাপত্তা সহকারী।
নিরাপত্তা ছাড়পত্রের মাধ্যমে কর্মকর্তারা সংবেদনশীল সরকারি তথ্যের অ্যাক্সেস পান। কিছু সাবেক কর্মকর্তা তাদের উত্তরসূরিদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য এই ছাড়পত্র বজায় রাখেন। আবার প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ খাতের কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়ার শর্ত হিসেবেও এটি প্রয়োজন হয়। তবে গ্যাবার্ড ঘোষণার সময় ওই ৩৭ জনের ছাড়পত্র এখনো সক্রিয় আছে কি না, তা পরিষ্কার করেননি।
তিনি বলেন, ট্রাম্প এই ছাড়পত্র বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন কারণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা 'গোয়েন্দা তথ্যকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করেছেন, অনুমতি ছাড়া গোপন নথি ফাঁস করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গোয়েন্দা কার্যক্রমের মানদণ্ড গুরুতরভাবে ভঙ্গ করেছেন।'
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (পূর্বে টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে গ্যাবার্ড লেখেন, 'নিরাপত্তা ছাড়পত্র পাওয়া কোনো অধিকার নয়, বরং বিশেষ সুবিধা। যারা সংবিধানের প্রতি শপথ ভঙ্গ করে নিজেদের স্বার্থকে আমেরিকার জনগণের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন, তারা সেই পবিত্র আস্থা ভেঙেছেন।' তবে ওই পোস্টে কারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আনা হয়নি।
এটি প্রথমবার নয় যে ট্রাম্প প্রশাসন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করল। এর আগে জো বাইডেন, ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস এবং ক্যাপিটল দাঙ্গা তদন্তে জড়িত সাবেক কয়েকজন আইনপ্রণেতার ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।
সম্প্রতি গ্যাবার্ড ও ট্রাম্প ওবামা আমলের কয়েকজন গোয়েন্দা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরব হন। তাদের অভিযোগ, এসব কর্মকর্তা ২০১৬ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়ে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ছিল বলে দাবি করেছিলেন। গ্যাবার্ড ও ট্রাম্প এই মূল্যায়নকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী বিজয় খর্ব করার উদ্দেশ্যেই এ দাবি তোলা হয়েছিল।
অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট নেতারা প্রশাসনের এসব পদক্ষেপকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করছেন। গত মাসে ওবামার এক মুখপাত্র বলেন, 'এ ধরনের অদ্ভুত অভিযোগ আসলে রাজনৈতিক মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর দুর্বল চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।'