তারেক রহমান-বাবরদের খালাসের বিরুদ্ধে আপিলের রায় ৪ সেপ্টেম্বর

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ আসামিদের খালাসের হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আপিলের ওপর রায়ের জন্য আগামী ৪ সেপ্টেম্বর তারিখ নির্ধারণ করেছেন আপিল বিভাগ।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) পঞ্চম দিনের মতো শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ এ তারিখ ধার্য করেন।
রাষ্ট্রপক্ষ বিচারিক আদালতের দেওয়া সাজার রায় বহাল রাখার আবেদন জানায়। অপরদিকে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রাষ্ট্রপক্ষের আপিল খারিজ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখার আবেদন করেন।
গত ১৭ জুলাই পেপারবুক থেকে রাষ্ট্রপক্ষের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে শুনানি শুরু হয়। এরপর ৩১ জুলাই, ১৯ আগস্ট ও ২০ আগস্ট শুনানি হয়। আজ পঞ্চম দিনের শুনানি শেষে মামলাটি রায় ঘোষণার পর্যায়ে আসে।
আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আবদুল্যাহ আল মাহমুদ। তার সঙ্গে ছিলেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল আবু সাদাত মো. সায়েম ভূঞা ও সাদিয়া আফরিন। আসামিপক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান ও মোহাম্মদ শিশির মনির।
২০০৪ সালের ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হন। ২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল–১ রায়ে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং তারেক রহমানসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন।
এরপর হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স, আপিল, জেল আপিল ও বিবিধ আবেদনের শুনানি শেষে গত বছরের ১ ডিসেম্বর বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে সব আসামিকে খালাস দেয়। গত ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ রায়ে হাইকোর্ট মামলার তদন্তকে ‘অপর্যাপ্ত’ আখ্যা দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নতুন করে স্বাধীন ও বিশেষজ্ঞ সংস্থার মাধ্যমে তদন্তের সুপারিশ করে।
রাষ্ট্রপক্ষ ওই রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করে, যা চলতি বছরের ১ জুন মঞ্জুর হয়। এরপর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানি শেষ হলো এবং এখন রায় ঘোষণার অপেক্ষা।