গাজাবাসীর পাশে দাঁড়ানোয় হালান্ডদের উপহাস করলো ইসরায়েল

গাজা উপত্যকায় চলছে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়। ইসরায়েলি হামলায় প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ নিহত হচ্ছে, দেখা দিচ্ছে দুর্ভিক্ষ। লাখ লাখ মানুষ অনাহারে, শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে গেছে বহুগুণ। এ পরিস্থিতিতে নীরব থাকতে পারছে না নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ইসরায়েলের বিপক্ষে আসন্ন ম্যাচের আয় থেকে গাজার মানুষের জন্য দান করার ঘোষণা দিয়েছে সংস্থাটি। আগামী ১১ অক্টোবর অসলোয় ইসরায়েলের বিপক্ষে মাঠে নামবে নরওয়ে।
নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি লিসে ক্লাভেনেস এক বিবৃতিতে বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে গাজার সাধারণ মানুষের ওপর যে ভয়াবহ আক্রমণ চলছে এবং যে মানবিক বিপর্যয় তৈরি হয়েছে, তাতে আমরা চুপ থাকতে পারি না। গাজায় প্রতিদিন জীবন বাঁচাতে কাজ করছে যে মানবতাবাদী সংগঠনগুলো, আমরা তাদের দান করতে চাই।’
২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্বাগতিক হয়ে কোনো ম্যাচ আয়োজন করতে পারছে না ইসরায়েল; তারা হোম ম্যাচগুলো খেলছে নরওয়ের মাটিতেই। এবার নরওয়ের এই ঘোষণাকে কটাক্ষ করেছে ইসরায়েলি ফুটবল ফেডারেশন। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘নিশ্চিত করুন অর্থটা যেন কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে না পড়ে কিংবা তিমি শিকারে ব্যয় না হয়।’ তিমি শিকারের কারণে বিশ্বজুড়ে নরওয়ে সমালোচনার মুখে রয়েছে।
জাতিসংঘের তথ্যানুসারে, গাজায় টানা ২২ মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬২ হাজার ছাড়িয়েছে, যাদের মধ্যে অন্তত ১৮ হাজার ৮৮৫ জন শিশু। এদিকে ইতালির সকার কোচেস অ্যাসোসিয়েশন (এআইএসি) এক আনুষ্ঠানিক চিঠিতে ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছে এবং নিজ দেশের ফুটবল ফেডারেশনকে উয়েফা ও ফিফায় এ দাবি পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছে।