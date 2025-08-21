ভিসা ছাড়াই পাকিস্তান যেতে পারবেন কূটনীতিকরা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক এবং সরকারি পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতির একটি চুক্তির খসড়া অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) উপদেষ্টা পরিষদের ৩৯তম সভায় এই অনুমোদন দেওয়া হয়।
দুপুরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষাসেবা বিভাগ এ বিষয়ে উদ্যোগ নেয়।
অনুমোদিত চুক্তির খসড়া অনুযায়ী, দুই দেশের কূটনৈতিক ও সরকারি পাসপোর্টধারীরা একে অপরের দেশে ভিসা ছাড়াই প্রবেশ ও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অবস্থান করতে পারবেন।