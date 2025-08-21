সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

রূপগঞ্জে তিতাস গ্যাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর হামলা, মালামাল লুট

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৪

অবৈধ আবাসিক গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করায় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ওপর অতর্কিত হামলার অভিযোগ উঠেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার ভুলতা ইউনিয়নের সোনাবো এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

তিতাস গ্যাস রূপসী অফিসের উপ-সহকারী প্রকৌশলী দ্বীন ইসলাম জানান, তিতাস গ্যাস রূপসী অফিসের উপ-সহকারী প্রকৌশলী দ্বীন ইসলাম জানান, তিতাস গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার সোনাবো এলাকার জঙ্গু মিয়ার ছেলে হাবিবুল্লার বাড়ির আবাসিক অবৈধ গ্যাস সংযোগটি বিচ্ছিন্ন করা হয়। এ সময় হাবিবুল্লাহ ও তার সহযোগী গোলাকান্দাইল নতুনবাজার এলাকার মৃত আব্দুল কাদির মিয়ার ছেলে রাসেল মিয়াসহ অজ্ঞাত ২০-২৫ সদস্যের একদল যুবক তাদের উপর হামলা চালিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করে। পরে তাদের বাঁচাতে গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন দলের অন্য সদস্যরা এগিয়ে আসলে হামলাকারীরা তাদেরকেও পিটিয়ে আহত করে।

হামলাকারীরা দ্বীন ইসলামের পরিচয়পত্র, ওয়েল্ডিং মেশিন, ওয়েল্ডিং ক্যাবল, লোহার পাইপ ও রাইজারসহ সংযোগ বিচ্ছিন্নের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এ সময় প্রকৌশলী দ্বীন ইসলাম ও তার সঙ্গে থাকা কর্মচারীরা আহত হন। পরে ৯৯৯-এ কল দিলে ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের উদ্ধার করে রূপগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে প্রকৌশলী দ্বীন ইসলাম বাদী হয়ে রূপগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

রূপগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ইত্তেফাক/এসজেএস/এমএএস

