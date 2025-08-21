সেকশন

নির্বাচনের মাঠে থাকা কর্মকর্তা ও নতুন মন্ত্রীদের জন্য ২৮০টি গাড়ি কিনবে সরকার

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৯

চলতি অর্থবছরে সরকারি ব্যয়ে কৃচ্ছ্রসাধন নীতির আওতায় যানবাহন কেনায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, নির্বাচন সামনে রেখে ২৮০টি নতুন গাড়ি কেনার উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয়েছে, এসব গাড়ি কিনতে প্রস্তাবিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৪৪৫ কোটি টাকা।

নির্বাচনের সময় দায়িত্বে থাকা মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের জন্য কেনা হবে ২২০টি গাড়ি—এর মধ্যে ইউএনওদের জন্য ১৯৫টি মিতসুবিশি এসইউভি এবং ডিসি ও বিভাগীয় কমিশনারদের দপ্তরে ২৫টি মাইক্রোবাস। অন্যদিকে, আগামী নির্বাচনের পর দায়িত্ব নেওয়া মন্ত্রী ও উপদেষ্টা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য কেনা হবে ৬০টি মিতসুবিশি পাজেরো এসইউভি, প্রতিটির দাম ১.৬৯ কোটি টাকা।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বর্তমানে ব্যবহৃত গাড়িগুলোর আয়ুষ্কাল পেরিয়ে গেছে, নিয়মিত মেরামত করতে হচ্ছে, ফলে নতুন সরকার গঠনের আগেই প্রস্তুতি হিসেবে এসব গাড়ি কেনার প্রয়োজন।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সময়মতো গাড়িগুলো পৌঁছাতে আগেভাগেই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে সরাসরি এসব গাড়ি সংগ্রহ করবে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তর।

এর আগে, গত অর্থবছরেও ভিভিআইপি ও বিদেশি প্রতিনিধিদের জন্য ২০টি মার্সিডিজ এবং মন্ত্রীদের জন্য ৫০টি টয়োটা ক্যামরি কিনতে প্রস্তাব দিয়েছিল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধনের নীতির কারণে অর্থ মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন দেয়নি।

সূত্র: টিবিএস

ইত্তেফাক/আইএ

বিষয়:

নির্বাচন গাড়ি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

