তিব্বতে শি জিনপিংয়ের আগমন, কমিউনিস্ট শাসনের স্মৃতিচারণে নাচ-গান

চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ৬০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে তিব্বত। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানী লাসায় নাচ-গান ও প্যারেডের মাধ্যমে উৎসব পালিত হয়। হাজার হাজার মানুষ ছোট ছোট লাল পতাকা হাতে উল্লাস করেন। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে চলার জন্য তারা প্ল্যাকার্ডও প্রদর্শন করেন।
ভারতে নির্বাসিত দালাই লামার প্রাক্তন বাসভবন পোটালা প্রাসাদের একটি বিশাল চত্বরে আয়োজিত এই উৎসবে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বিরল সফর এটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে।
বেইজিং থেকে আসা বিশাল প্রতিনিধি দল আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
রয়টার্স জানিয়েছে, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, উন্নয়নের প্রচার করা, পরিবেশগত পরিবেশ রক্ষা করা এবং সীমান্ত প্রতিরক্ষা জোরদার করা - এই চারটি প্রধান কাজের ওপর অবিচলভাবে মনোনিবেশ; নতুন যুগের জন্য চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের চিন্তাভাবনা মেনে চলা এবং নতুন যুগে তিব্বত শাসনের জন্য পার্টির কৌশল সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা - এসব চিন্তাধারার কথা প্ল্যাকার্ডগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।
১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে এক ব্যর্থ বিদ্রোহের পর ১৪তম দালাই লামা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার ছয় বছর পর কমিউনিস্ট পার্টি তিব্বতে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া, জিনজিয়াং, গুয়াংজি এবং নিংজিয়ার পর চীনের পঞ্চম এবং শেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এটি।
চীন বলেছে, তিব্বতে সাধারণ মানুষের জীবন ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে এবং তাদের অধিকার রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার অধীনে রয়েছে।
২০১২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিব্বতের সড়ক নেটওয়ার্ক প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১ লাখ ২০ হাজার কিলোমিটার (৭৪ হাজার ৫৬৫ মাইল) এ উন্নীত হয়েছে; যা প্রতিটি শহর ও গ্রামকে সংযুক্ত করেছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে এর অর্থনীতি ২৭৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ইউয়ান (৩৯ বিলিয়ন ডলার) এ উন্নীত হয়েছে, যা ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৫৫ গুণ বেশি।