সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

তিব্বতে শি জিনপিংয়ের আগমন, কমিউনিস্ট শাসনের স্মৃতিচারণে নাচ-গান

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৬
চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ৬০তম বার্ষিকীতে তিব্বত সফরে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ছবি: সংগৃহীত

চীনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ৬০তম বার্ষিকী উদযাপন করছে তিব্বত। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানী লাসায় নাচ-গান ও প্যারেডের মাধ্যমে উৎসব পালিত হয়। হাজার হাজার মানুষ ছোট ছোট লাল পতাকা হাতে উল্লাস করেন। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে চলার জন্য তারা প্ল্যাকার্ডও প্রদর্শন করেন।

ভারতে নির্বাসিত দালাই লামার প্রাক্তন বাসভবন পোটালা প্রাসাদের একটি বিশাল চত্বরে আয়োজিত এই উৎসবে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বিরল সফর এটির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে।

বেইজিং থেকে আসা বিশাল প্রতিনিধি দল আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের সিনিয়র নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, উন্নয়নের প্রচার করা, পরিবেশগত পরিবেশ রক্ষা করা এবং সীমান্ত প্রতিরক্ষা জোরদার করা - এই চারটি প্রধান কাজের ওপর অবিচলভাবে মনোনিবেশ; নতুন যুগের জন্য চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের চিন্তাভাবনা মেনে চলা এবং নতুন যুগে তিব্বত শাসনের জন্য পার্টির কৌশল সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা - এসব চিন্তাধারার কথা প্ল্যাকার্ডগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে এক ব্যর্থ বিদ্রোহের পর ১৪তম দালাই লামা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার ছয় বছর পর কমিউনিস্ট পার্টি তিব্বতে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করে। অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়া, জিনজিয়াং, গুয়াংজি এবং নিংজিয়ার পর চীনের পঞ্চম এবং শেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এটি।

চীন বলেছে, তিব্বতে সাধারণ মানুষের জীবন ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে এবং তাদের অধিকার রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার অধীনে রয়েছে।

২০১২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত তিব্বতের সড়ক নেটওয়ার্ক প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ১ লাখ ২০ হাজার কিলোমিটার (৭৪ হাজার ৫৬৫ মাইল) এ উন্নীত হয়েছে; যা প্রতিটি শহর ও গ্রামকে সংযুক্ত করেছে। সরকারি তথ্য অনুসারে, ২০২৪ সালে এর অর্থনীতি ২৭৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ইউয়ান (৩৯ বিলিয়ন ডলার) এ উন্নীত হয়েছে, যা ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৫৫ গুণ বেশি।

ইত্তেফাক/এমএমকে/এসকে

বিষয়:

এশিয়া চীন বিশ্ব সংবাদ তিব্বত

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নোবেল চাইলেও ট্রাম্পকে ব্যর্থ মনে করছে মার্কিনিরা

গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে ইন্দোনেশিয়ার উপমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার

ইমরান খানকে ৮ মামলায় জামিন দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট

গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী অর্ধেকে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিলেন তুলসী গ্যাবার্ড

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গাজা সিটি দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে: হামাস

এবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ফিলিস্তিনের ৬৩টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নিজেদের বলে ঘোষণা করল ইসরায়েল

পালটা হামলায় গাজা ও গোলানে বহু ইসরায়েলি সেনা হতাহত

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng