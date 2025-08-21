সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

মার্কিন সংস্থা আইআরআইয়ের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক, সংস্কার-নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:১০

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটউট (আইআরআই) একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এ বৈঠকে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়।

বিএনপির তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মঈন খান। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন।

আইআরআইয়ের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিচালক স্টিফেন সিমার নেতৃত্বে প্রতিনিধি ছিলেন উপ-পরিচালক ম্যথিউ কার্টার এবং সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ।

ড. মঈন খান জানান, গণঅভ্যুত্থান পরবর্তি বাংলাদেশের পরিস্থিতি, সংস্কার কার্যক্রম, সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিএনপির আগামীর ভাবনা কী তা প্রতিনিধি দলের কাছে তুলে ধরেছে।

আইআরআই ইতিমধ্যে জামায়াতে ইসলামী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করছে। গত ১৯ আগস্ট প্রতিনিধি দলটি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই প্রতিনিধিদলটি সাক্ষাৎ করে।

ইত্তেফাক/এমএএস

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি মার্কিন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জনগণের অর্থ নিজের স্বার্থে খরচ করেছেন শেখ হাসিনা: রিজভী

নির্বাচন নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র হচ্ছে: এ্যানি

ফেসবুকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে বাগছাস নেতার মিষ্টি বিতরণ

জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিলো বিএনপি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নিহত ও আহত পরিবারের পাশে তারেক রহমান

‘ল অ্যান্ড অর্ডার’ না দেখে ছোটখাটো ইস্যুতে ব্যস্ত সরকার: রুমিন ফারহানা

পিআর পদ্ধতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে: নজরুল ইসলাম খান

দেশকে ষড়যন্ত্রের অন্ধগলিতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে: রিজভী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng