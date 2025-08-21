সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

উমামার নেতৃত্বে লড়বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:২৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমাম ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়।
 
উমামা ফাতেমার নেতৃত্বাধীন এ প্যানেলের নাম ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’। এ প্যানেলে ভিপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন উমামা ফাতেমা, জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূইয়া এবং এজিএস প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন জাহেদ হোসেন।
 
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ডাকসুর ২৮ পদে ৫০৯টি ও হল সংসদ নির্বাচনে ১ হাজার ১০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। এর আগে ডাকসুর জন্য বিক্রি হয়েছিল ৬৫৮টি মনোনয়নপত্র। তবে ১৪৯টি মনোনয়নপত্র জমা হয়নি।
 
হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৮টি হলে মোট ১ হাজার ১০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বিক্রি হয়েছিল ১ হাজার ৪২৭টি মনোনয়নপত্র; জমা হয়নি ৩১৮টি।

ইত্তেফাক/কেএইচ

