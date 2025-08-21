সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

‘বিশাল হুমকির’ কারণে পারমাণবিক ঢাল আপডেট করবে রাশিয়া

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩
ফাইল ছবি। সংগৃহীত

'বিশাল হুমকির' কারণে আগামী বছরগুলোতে রাশিয়ার পারমাণবিক ঢাল আরও শক্তিশালী করা উচিত বলে মনে করেন রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক কর্পোরেশনের প্রধান আলেক্সি লিখাচেভ।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) তিনি সংবাদ সংস্থা আরআইএকে বলেন, বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে, আমাদের দেশের অস্তিত্বের জন্য এখন বিশাল হুমকির সময়। অতএব, পারমাণবিক ঢাল, যা একটি তরবারিও - আমাদের সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি।'

লিখাচেভ বলেন, 'আমরা আজ বুঝতে পারছি, পারমাণবিক ঢাল কেবল আগামী বছরগুলোতে উন্নত করা উচিত।'

রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মে মাসে আয়রন ডোম প্রতিরক্ষা ঢালের চেয়ে শক্তিশালী তথাকথিত 'গোল্ডেন ডোম' ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ঢালের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এর ব্যয় হবে কমপক্ষে ১৭৫ বিলিয়ন ডলার। এর লক্ষ্য হবে ব্যালিস্টিক, হাইপারসনিক এবং ক্রুজসহ বিভিন্ন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করা। এর লক্ষ্য রাশিয়া ও চীনের হুমকিকে প্রতিহত করা।

তবে, সামরিক বিশেষজ্ঞরা একমত যে এই ধরণের কোনও ঢালই সমস্ত ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করতে পারবে না, বিশেষ করে মস্কো বা ওয়াশিংটন যে পরিমাণে উৎক্ষেপণ করতে পারে।

ফেডারেশন অফ আমেরিকান সায়েন্টিস্টসের গবেষণা অনুসারে, রাশিয়ার কাছে প্রায় ৪৩০০টি মজুদ এবং মোতায়েন করা পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আছে প্রায় ৩৭০০টি ওয়ারহেড। বৈশ্বিক মজুদের প্রায় ৮৭ শতাংশই এই দুই দেশের।

গবেষণা অনুসারে, চীন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। তাদের প্রায় ৬০০টি ওয়ারহেড রয়েছে। এছাড়া ফ্রান্সের ২৯০টি, ব্রিটেনের ২২৫টি, ভারতের ১৮০টি, পাকিস্তানের ১৭০টি, ইসরায়েলের ৯০টি এবং উত্তর কোরিয়ার ৫০টি।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

রাশিয়া বিশ্ব সংবাদ পারমাণবিক অস্ত্র

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এশিয়াজুড়ে আঘাত হানতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত

গুজরাটে স্কুলে বোরকা পরিহিত ছাত্রীদের ‘সন্ত্রাসী’ সাজানোয় ক্ষোভ

তিব্বতে শি জিনপিংয়ের আগমন, কমিউনিস্ট শাসনের স্মৃতিচারণে নাচ-গান

নোবেল চাইলেও ট্রাম্পকে ব্যর্থ মনে করছে মার্কিনিরা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

ইমরান খানকে ৮ মামলায় জামিন দিল পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট

গোয়েন্দা সংস্থার কর্মী অর্ধেকে নামিয়ে আনার ঘোষণা দিলেন তুলসী গ্যাবার্ড

গাজা সিটি দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে: হামাস

এবার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng