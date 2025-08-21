জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও ৪ জাতীয় নির্বাচন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: আসিফ

জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা অর্ন্তভুক্তির কথা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পোস্টে তিনি বলেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে ২৪- এর গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের সংগ্রামের গল্প পৌঁছে দিতে পাঠ্যপুস্তকে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক চারটি জাতীয় নির্বাচনের তথ্য।
এছাড়া পোস্টে তিনি একটি পোস্টার শেয়ার করেন, সেখানে লেখা রয়েছে- বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে গণহত্যাকারী হিসাবে যুক্ত হচ্ছে শেখ হাসিনার নাম। পোস্টারে আরও উল্লেখ করেন, আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ের গুরুত্ব দিয়ে স্থান পাচ্ছে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস।