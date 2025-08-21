সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও ৪ জাতীয় নির্বাচন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে: আসিফ

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৬
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা অর্ন্তভুক্তির কথা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেল ৫টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। 

পোস্টে তিনি বলেন, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে ২৪- এর গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এদেশের মানুষের সংগ্রামের গল্প পৌঁছে দিতে পাঠ্যপুস্তকে বড় ধরনের পরিবর্তন আসছে। বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস এবং সাম্প্রতিক চারটি জাতীয় নির্বাচনের তথ্য।

এছাড়া পোস্টে তিনি একটি পোস্টার শেয়ার করেন, সেখানে লেখা রয়েছে-  বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে গণহত্যাকারী হিসাবে যুক্ত হচ্ছে শেখ হাসিনার নাম। পোস্টারে আরও উল্লেখ করেন, আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ের গুরুত্ব দিয়ে স্থান পাচ্ছে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস। 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

জাতীয় গণঅভ্যুত্থান নির্বাচন

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের মূল বেতনের ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব

নির্বাচনের মাঠে থাকা কর্মকর্তা ও নতুন মন্ত্রীদের জন্য ২৮০টি গাড়ি কিনবে সরকার

নির্বাচনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বৈঠকে ইসি

প্লাবিত হতে পারে ১২ জেলা, পাউবোর সতর্কতা

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

জুলাই গণহত্যা নিয়ে জাতিসংঘের প্রতিবেদনকে ‘ঐতিহাসিক দলিল’ ঘোষণা

ইতিহাসের ওপর মব আক্রমণ চলছে: সারা হোসেন

লিবিয়া থেকে ফিরলেন মানবপাচারকারীদের নির্যাতনের শিকার ১৭৫ বাংলাদেশি

সরকারি সফরে চীন গেলেন সেনাপ্রধান

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng