ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বানানোর অঙ্গীকার ছাত্রদলের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (ঢাবি) পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার অঙ্গীকার করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে এক সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল মনোনীত ডাকসু প্রার্থীরা এ প্রতিশ্রুতি দেন।
ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘ক্যাম্পাসের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। বাইরে মেস বা হোস্টেলে থাকার খরচ বহন করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে অনেক শিক্ষার্থী ৪-৫টি টিউশন করতে যায়। এতে তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার মতো সময় আর থাকে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘সময়ের অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর সিজিপিএ ৩.৫০-এর নিচে নেমে যায়, ফলে তারা ভালো চাকরির প্রতিযোগিতা থেকেও বাদ পড়ে। ছাত্রদল শিক্ষার্থীদের জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চায় যেখানে তারা মাথার ওপর একটি ছাউনি আর পড়ার জন্য একটি টেবিল নিশ্চিত পাবে। বড় বড় ভবনের প্রয়োজন নেই, সামর্থ্য না থাকলে টিনের চালা দিয়েও আমরা থাকার ব্যবস্থা করব।’
আবিদুল ইসলাম খান আরও জানান, খুব শিগগিরই ঘোষিত পূর্ণাঙ্গ ইশতেহারে আবাসন সংকট নিরসনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীবান্ধব নানা পরিকল্পনা আরও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে।
সংবাদ সম্মেলনে জিএস প্রার্থী তানভীর বারী হামিম, এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদসহ ছাত্রদলের প্যানেলের অন্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।