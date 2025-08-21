প্রমাণ ছাড়া দুদক প্রতিবেদন করলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে: জামায়াত 

সাদাপাথর লুটে জামায়াত নেতৃত্বকে জড়িয়ে প্রতিবেদনের কোনো সত্যতা নেই বলে দাবি করেছে জামায়াত ইসলামী। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) নগরীর দলীয় কার্যালয়ে সিলেট জেলা ও মহানগর জামায়াতের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটি এ দাবি জানায়।
মহানগরের আমীর মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করেন, পাথর লুটের দুদকের প্রতিবেদনে জামায়াতের কোনো নেতাকর্মীর নাম না থাকার পরও সংবাদমাধ্যম উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করছে। জামায়াতে ইসলামী দুদকে খোঁজ নিয়েও এ ধরনের কোনো তদন্ত প্রতিবেদনের হদিস পায়নি।
তিনি বলেন, গণমাধ্যমের রিপোর্ট উদ্দেশ্যপ্রনোদিত, কাল্পনিক ও ফরমায়েশি। তবে প্রমাণ ছাড়া দুদক এ ধরণের প্রতিবেদন করলে তাদের ক্ষমা চাইতে হবে। প্রকৃত দোষীদের আড়ালের চেষ্টা চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, জামায়াতের নেতাতো দূরে থাক, কোনো কর্মী এ কাজে জড়িত নয়। এ ধরণের প্রতিবেদনে জনগনকে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা হাবিবুর রহমান, সিলেট মহানগর জামায়াতের আমীর মো. ফখরুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. জয়নাল আবেদীন, মহানগর সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহজাহান আলী এবং নায়েবে আমীর ড. নুরুল ইসলাম বাবুল।
সাদাপাথর লুট নিয়ে তদন্ত শেষে সম্প্রতি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে দুদক। ওই প্রতিবেদনে ৫৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান লুটপাটে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়। এতে জামায়াতের সিলেট মহানগর আমির ফখরুল ইসলাম ও জেলা সেক্রেটারি জয়নাল আবেদিনের নাম রয়েছে বলে গণমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে।