নির্ধারিত সময় শেষে জাকসুর মোট মনোনয়নপত্র জমা ৭৪০ 

আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে নির্ধারিত সময় শেষে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদে মোট ৭৪০টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের জন্য নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ২৫টি পদের জন্য ২৯৯টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা হয়েছে ২৭৩ টি। এছাড়া, হল সংসদের জন্য ৫১৪টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হলেও জমা হয়েছে ৪৬৭টি। এতে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে ৮১৩টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিপরীতে জমা হয়েছে মোট ৭৪০টি।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জাকসু নির্বাচনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘আজ মনোনয়ন ফরম উত্তোলন ও জমাদানের শেষ দিন ছিল। গত দুই দিনের চেয়ে আজ প্রার্থীদের ভিড় অনেক বেশি ছিলো। আশা করছি, উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন শিক্ষার্থীদের উপহার দিতে পারব।’
উল্লেখ্য, গত ১০ আগস্ট ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১৮ ও ১৯ আগস্ট (দুই দিন) মনোনয়ন ফরম উত্তোলন ও জমাদানের সময় নির্ধারিত ছিলো। পরে শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে তা এক কর্মদিবস বাড়িয়ে ২১ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত করা হয়। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় মনোনয়ন ফরম উত্তোলন। এছাড়া, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ২১ থেকে ২৪ আগস্ট ও খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর।