সেকশন

বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

নির্ধারিত সময় শেষে জাকসুর মোট মনোনয়নপত্র জমা ৭৪০ 

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:১৩
ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে নির্ধারিত সময় শেষে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদে মোট ৭৪০টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানের জন্য নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ২৫টি পদের জন্য ২৯৯টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা হয়েছে ২৭৩ টি। এছাড়া, হল সংসদের জন্য ৫১৪টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হলেও জমা হয়েছে ৪৬৭টি। এতে কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলিয়ে ৮১৩টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহের বিপরীতে জমা হয়েছে মোট ৭৪০টি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও জাকসু নির্বাচনের সদস্য সচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘আজ মনোনয়ন ফরম উত্তোলন ও জমাদানের শেষ দিন ছিল। গত দুই দিনের চেয়ে আজ প্রার্থীদের ভিড় অনেক বেশি ছিলো। আশা করছি, উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন শিক্ষার্থীদের উপহার দিতে পারব।’

উল্লেখ্য, গত ১০ আগস্ট ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১৮ ও ১৯ আগস্ট (দুই দিন) মনোনয়ন ফরম উত্তোলন ও জমাদানের সময় নির্ধারিত ছিলো। পরে শিক্ষার্থীদের দাবির প্রেক্ষিতে তা এক কর্মদিবস বাড়িয়ে ২১ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত করা হয়। সকাল ৯টা থেকে শুরু হয় মনোনয়ন ফরম উত্তোলন। এছাড়া, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ২১ থেকে ২৪ আগস্ট ও খসড়া প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ২৫ আগস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৮ আগস্ট। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২৯ আগস্ট এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর। 

 

ইত্তেফাক/কেএইচ

বিষয়:

ক্যাম্পাস জাবি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

পদত্যাগের পর মিষ্টি বিতরণ,  কারণ জানালেন জাবি বাগছাসের যুগ্ম আহ্বায়ক

জাকসুতে 'সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট' নামে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা 

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক বানানোর অঙ্গীকার ছাত্রদলের

কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে বাকৃবিতে পূর্ণ শাটডাউন ঘোষণা শিক্ষার্থীদের

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

উমামার নেতৃত্বে লড়বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য’ প্যানেল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ মাইগ্রেশনের ফল প্রকাশ, ভর্তি শুরু কাল

ডাকসুর ২৮ পদে লড়বেন ৬৫৮ প্রার্থী, মনোনয়নপত্র জমা আজ

জাকসু নির্বাচনে সেনা মোতায়েন চায় প্রশাসন

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng