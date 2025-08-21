সেকশন

বিমানে যাত্রী হয়রানি রোধে জরুরি নির্দেশনা দিয়ে সরকারের প্রজ্ঞাপন

আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৭
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দেশের সব বিমানবন্দরে যাত্রীসাধারণের ভোগান্তি কমাতে এবং বিমান ও ট্রাভেল এজেন্সির মালিকদের সমন্বয় নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশনা জারি করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। 

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে অবৈধ টিকিট সিন্ডিকেট ও অতিরিক্ত মূল্য আদায় রোধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গত ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী টিকেটের গায়ে বিক্রয় মূল্য লেখাসহ যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা পরিপালন না করার নজির দেখা যাচ্ছে। এর ফলে যাত্রী ভোগান্তি বেড়েছে।

নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, টিকিট সিন্ডিকেট রোধে সকল ট্রাভেল এজেন্সিকে এয়ার টিকিটের গায়ে ট্রাভেল এজেন্সির নাম, লাইসেন্স নম্বর ও টিকিটের বিক্রয়মূল্য স্পষ্টভাষায় লিখতে হবে।

যাত্রীদেরও টিকেটের গায়ে ট্রাভেল এজেন্সির নাম, লাইসেন্স নম্বর ও বিক্রয়মূল্য লেখা আছে কি না দেখে টিকিট কিনতে হবে। অনিবন্ধিত এজেন্সির কাছ থেকে টিকিট কেনা যাবে না। 

প্রজ্ঞাপনে আরো বলা হয়েছে, কোনো বিমান বা ট্রাভেল এজেন্সির সাথে টিকিট সিন্ডিকেটের যোগসাজশের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কোনো এজেন্সি অতিরিক্ত মূল্য আদায় করলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এসব পদক্ষেপে যাত্রীর কাছ থেকে টিকিট সিন্ডিকেটের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্য আদায় রোধ হবে বলে আশা করছে মন্ত্রণালয়।

