গ্রাহকের ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সমিতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা

প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে আল আকাবা বহুমুখী সমবায় সমিতির পরিচালকদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় সংস্থাটি।

গতকাল জামালপুরের মাদারগঞ্জ থানায় সমিতির পরিচালক ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করে সিআইডি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মাদারগঞ্জ উপজেলায় সমবায় কার্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কিছু সমিতির ব্যানারে ব্যাংকের মতো কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল। ব্যাংকের চেয়ে বেশি মুনাফার লোভ দেখিয়ে ১৩–১৪ হাজার গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করে পরিচালকেরা।

প্রথম দিকে সামান্য মুনাফা দিলেও পরে তা বন্ধ করে দিয়ে অফিস তালাবদ্ধ করে পালিয়ে যান সমিতির মালিক ও কর্মকর্তারা।

সিআইডির অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, আত্মসাৎ করা অর্থ দিয়ে পরিচালকরা নিজেদের নামে বিপুল সম্পদ গড়ে তোলেন। এর মধ্যে—জামালপুর সদরের গহেরপাড়া মৌজায় প্রায় ১৫ একর জমিতে আলফা অটো ব্রিকস ইটভাটা, গাজীপুরে প্রায় ৩৫০ শতাংশ জমিতে আলফা ড্রেস ওয়ার পোশাক কারখানা, বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে ৯টি প্লট, এ ছাড়া ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও জামালপুরে নানা স্থাবর সম্পদ। মোট ক্রয়কৃত সম্পত্তির পরিমাণ ৩ হাজার ১১৩ শতাংশ জমি।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (গণমাধ্যম) জসীম উদ্দিন খান জানান, মানি লন্ডারিং মামলার অনুসন্ধানী কর্মকর্তার আবেদনের ভিত্তিতে জামালপুর দায়রা জজ আদালতের সিনিয়র স্পেশাল জজ উক্ত সম্পত্তি ও স্থাপনা ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন।

এর আগে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিদেশযাত্রা ঠেকাতেও আদালত নির্দেশ দিয়েছিল। তিনি বলেন, “নিবিড় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করছে।”

