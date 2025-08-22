সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩২
দেশে চলছে দুষ্টের পালন, শিষ্টের দমন: জি এম কাদের 

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ০১:৩২

দেশে বর্তমানে দুষ্টের পালন আর শিষ্টের দমন চলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির (একাংশ) চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি অভিযোগ করে বলেন, “দাগি আসামি ও খুনিদের জেল থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর নিরপরাধ ও অসহায় মানুষকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে পাঠানো হচ্ছে।”

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শুভ জন্মাষ্টমি উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

জি এম কাদের বলেন, সরকারের ব্যর্থতার কারণে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। তিনি যোগ করেন, “দেশ সুন্দরভাবে চালাতে না পারলে দায়িত্ব থেকে সরে যান। মানুষ শান্তিতে বাঁচতে চায়। ভালো করতে না পারলেও অন্তত খারাপের দিকে যেন দেশকে নিয়ে যাবেন না।”

জাপা চেয়ারম্যান অভিযোগ করেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্ম আওয়ামী লীগের রাজনীতি না করলেও তাঁদের ‘আওয়ামী লীগের দোসর’ ট্যাগ দিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, “এখন যাকে-তাকে আওয়ামী লীগের দোসর আখ্যা দেওয়া যেন অপরাধ নয়। তাই অধিকার আদায়ে হিন্দু সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।”

জি এম কাদের দাবি করেন, জাতীয় পার্টির ভেতরের কিছু নেতা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁর নেতৃত্বকে পাশ কাটিয়ে নতুন জাপা গড়ার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, “আমি সরকারের সব অপকর্মের সমালোচনা করি বলেই সরকারের একটি অংশ বহিষ্কৃত নেতাদের লাঙ্গল প্রতীক দিতে চাইছে বলে তারা বলে বেড়াচ্ছে।”

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তুষার ঘোষ এবং সঞ্চালনা করেন সমরেশ মণ্ডল মানিক। বক্তব্য দেন জাপা মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নিম চন্দ্র ভৌমিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ, যুব ইউনিটের সভাপতি শিবু সাহা, সনাতন পার্টির সাধারণ সম্পাদক সুমন কুমার রায়সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা।

