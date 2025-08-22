নির্বাচন অবশ্যই পিআর পদ্ধতিতে হতে হবে: মুফতি ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম বলেছেন, কেবল নির্বাচন নয়, এর আগে রাষ্ট্রীয় সংস্কার জরুরি। তিনি বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবশ্যই আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতিতে হতে হবে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বরিশাল নগরীর গির্জা মহল্লায় ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত ছাত্র সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন শিক্ষা, চরিত্র ও নৈতিকতার ভিত্তিতে ছাত্রসমাজকে গড়ে তুলছে। ভোগবাদী সংস্কৃতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের এই সময়ে তরুণদের দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রয়োজন।
সমাবেশে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মাদ মিশকাতুল ইসলাম প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন। এছাড়া মহানগর কমিটির সভাপতি প্রফেসর মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম, সিনিয়র সহসভাপতি সৈয়দ নাছির আহমেদ কাওছার, সেক্রেটারি মাওলানা আবুল খায়েরসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।