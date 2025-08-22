ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের নিমতলা এলাকায় মোটরসাইকেল ও প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনা কবলিত ওই মোটরসাইকেলে আরোহণ করছিলেন চার বন্ধু। পরে বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রাইভেট কারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত পৌনে ১১টার দিকে নিমতলা এলাকার মডার্ন গ্রিন সিটি আবাসন প্রকল্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত হলেন সিরাজদিখান উপজেলার রসুনিয়া ইউনিয়নের খিলপাড়া এলাকার আনোয়ার হোসেনের ছেলে আওলাদ হোসেন (২৩), একই এলাকার হাসেমের ছেলে হাবিল (২২) ও মঙ্গল মিয়ার ছেলে কাইয়ুম (২২)। এ দুর্ঘটনায় ইমন (২০) নামে আরও এক তরুণ আহত হয়েছেন। তিনি একই গ্রামের বাচ্চু মিয়ার ছেলে।
আহত ও নিহতরা সবাই মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন এবং রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। তারা পরস্পরের বন্ধু।
পুলিশ জানায়, এক্সপ্রেসওয়ের সাার্ভিস লেনের শ্রীনগর থেকে নিমতলা গামী রেজিস্ট্রেশন বিহীন মোটরসাইকেলে ৪ জন আরোহণ করছিলেন। এসময় বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরসাইকেলটি সড়কের সার্ভিস লেনে (সড়কের পাশে) পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে বিপরীত দিক থেকে ঢাকা মাওয়াগামী একটি প্রাইভেট কার তাদের চাপা দিয়ে চলে যায়।
এতে ঘটনাস্থলেই আওলাদ হোসেন ও হাবিল নিহত হন। স্থানীয়রা, কাইয়ুম ও ইমনকে নিমতলা আইডিয়াল ক্লিনিকে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কাইয়ুমকে মৃত ঘোষণা করেন।
হাসাড়া হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু নাঈম সিদ্দকী বলেন, প্রাইভেট কারটি চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। আহত ইমনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
শ্রীনগর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার দেওয়ান আজাদ হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে আমরা হতাহতদের উদ্ধার করি। প্রচুর বৃষ্টির কারণেই মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারায়।
রসুনিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু সায়ীদ গণমাধ্যমকে বলেন, ওই চারজন প্রতিদিন শ্রীনগরের যাতায়াত করে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। চারজনই গরিব ঘরের সন্তান। তাদের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার ভোরে এক্সপ্রেসওয়েতে মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরের ষোলঘর এলাকায় প্রাইভেট কার উল্টে নিহত হন আরও তিনজন। এক্সপ্রেসওয়েতে ১৭ ঘণ্টার ব্যবধানে ৬ জনের মৃত্যু হলো।