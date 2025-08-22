সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

১৫ আগস্টে শোক জানিয়েছেন অনুভূতিহীন কবি-শিল্পীরা: রিজভী

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১০:৪১

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, তথাকথিত কবি, সাহিত্যিক ও অভিনয়শিল্পীরা অনুভূতিহীন হয়ে ১৫ আগস্টে শোক প্রকাশ করেছেন। বস্তুগত প্রাপ্তির লোভেই তারা ফ্যাসিবাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রামাণ্যচিত্র ‘৩৬-জুলাই’র প্রিমিয়ার শোতে অংশ নিয়ে রিজভী বলেন, ‘অভিনয়শিল্পী ও মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সবচেয়ে সংবেদনশীল হওয়া উচিত। যারা “পানি লাগবে পানি” বলে গুলিবিদ্ধ বন্ধুর জন্য ছুটে গিয়েছিল, সেই দৃশ্য তাদের হৃদয়কে নাড়েনি। অথচ শোকের নামে তারা পোস্ট করছেন, প্রশংসা করছেন। আসলে তারা তাদের আসল অনুভূতির জায়গাটি বিসর্জন দিয়েছেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘জুলাই আন্দোলন হলো সব ধরনের দ্রোহের সমষ্টিগত বহিঃপ্রকাশ। গত ১৬ বছরের গুম, হত্যা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড তরুণ সমাজে তীব্র ক্ষোভ তৈরি করেছিল, যার বিস্ফোরণ ঘটেছে জুলাইয়ে।’

শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে রচিত একটি বই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘প্রথমে আমি বিশ্বাস করতাম বইটি মুজিব নিজেই লিখেছেন। পরে দেখা গেল, এক পুলিশ কর্মকর্তা ও তার সহকর্মীরা দায়িত্ব নিয়ে তৈরি করেছেন। এর বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা, ফ্ল্যাট ও প্লট দেওয়া হয়েছে।’

রিজভী অভিযোগ করেন, ‘রাষ্ট্রের অর্থ লুট করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে প্রায় ২৭ লাখ কোটি টাকা। জনগণের টাকাকে শেখ হাসিনা দলের ও পরিবারের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এই বঞ্চনারই বহিঃপ্রকাশ হলো জুলাই গণঅভ্যুত্থান।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিএফইউজের সাবেক সভাপতি এম আবদুল্লাহ, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক মীর সরফত আলী সপু এবং আরটিভির বার্তা প্রধান ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

রাজনীতি রুহুল কবির রিজভী

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

নির্বাচন অবশ্যই পিআর পদ্ধতিতে হতে হবে: মুফতি ফয়জুল করীম

দেশে চলছে দুষ্টের পালন, শিষ্টের দমন: জি এম কাদের 

গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন, তারপর নির্বাচন: আখতার হোসেন

নির্বাচনে বিএনপির বিজয় ঠেকাতে নানা চেষ্টা চলছে: তারেক রহমান

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

মার্কিন সংস্থা আইআরআইয়ের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক, সংস্কার-নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

জনগণের অর্থ নিজের স্বার্থে খরচ করেছেন শেখ হাসিনা: রিজভী

ফেসবুকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে বাগছাস নেতার মিষ্টি বিতরণ

জুলাই সনদ নিয়ে মতামত জমা দিলো বিএনপি

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng