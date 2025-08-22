সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

এবার দুদকের প্রশ্নের মুখে সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১১:২১

আওয়ামী লীগ সরকারের দায়িত্ব পালন করা সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী ও সুনামগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এম এ মান্নানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সকালে সিলেট দুদক কার্যালয়ে তাকে দু'ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, সকাল ১০টা ২০ মিনিটে এম এ মান্নান সিলেট দুদক কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং বেলা ১২টার দিকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বেরিয়ে যান।

দুদকের উপ-পরিচালক রাফী মোহাম্মদ নাজমূস সাদাত বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, 'তার বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প থেকে কমিশন নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।'       

তিনি আরও জানান, সাবেক এই মন্ত্রীর সঙ্গে তার ভাগ্নে, ভাতিজাসহ আরও কয়েকজনের সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত চলছে এবং জিজ্ঞাসাবাদে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ছাত্র-জনতার ওপর হামলার অভিযোগে গত বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজার উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের এরোয়াখাই গ্রামের হাফিজ আহমদ বাদী হয়ে দায়ের করা মামলায় এম এ মান্নানকে শান্তিগঞ্জের নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কারাগারে থাকা অবস্থায় ৫ অক্টোবর সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গত ৯ অক্টোবর সুনামগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক হেমায়েত উদ্দিন তার জামিন মঞ্জুর করেন। পরদিন ১০ অক্টোবর হাসপাতাল থেকেই মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। এরপর থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে ঢাকায় অবস্থান করছেন তিনি। তিনি প্রোস্টেটসহ নানা রোগে ভুগছেন বলে জানা গেছে। 

ইত্তেফাক/এপি

বিষয়:

আওয়ামী লীগ দুদক সিলেট পরিকল্পনামন্ত্রী কারাগার

