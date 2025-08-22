সেকশন

ইউরেনাসের নতুন চাঁদ খুঁজে পেল নাসার জেমস ওয়েব

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১১:৪৪
ইউরেনাসের নতুন চাঁদ। ছবি: সংগৃহীত

নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ইউরেনাস গ্রহের চারপাশে একটি নতুন চাঁদের সন্ধান পেয়েছে, যা এই গ্রহের চাঁদ পরিবারের ২৯তম সদস্য। 

এই চাঁদটি প্রায় ১০ কিলোমিটার চওড়া এবং এটি ইউরেনাসের বড় চাঁদ যেমন—মিরান্ডা, অ্যারিয়েল, আমব্রিয়েল, টাইটানিয়া এবং ওবেরন-এর চেয়ে অনেক ভেতরের কক্ষপথে ঘুরছে। এটি এত ছোট এবং এর উজ্জ্বলতা এত কম যে প্রায় ৪০ বছর আগে ভয়েজার ২ মহাকাশযানের পর্যবেক্ষণেও এটি ধরা পড়েনি।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে এই নতুন চাঁদটি ইউরেনাসের অতীতের বিশৃঙ্খল ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। 

সেটি ইনস্টিটিউটের গবেষক ম্যাথিউ টিসকারেনোর মতে, ইউরেনাসের মতো এত বেশি ছোট আকারের চাঁদ আর কোনো গ্রহে নেই। তিনি আরও বলেন, এই চাঁদ ও বলয়গুলো একে অপরের সাথে জটিলভাবে যুক্ত, যা থেকে বোঝা যায় যে গ্রহটির অতীতে অনেক বিশৃঙ্খল ঘটনা ঘটেছে।

বর্তমানে এই নতুন চাঁদটির কোনো নাম দেওয়া হয়নি। মহাকাশে আবিষ্কৃত বস্তুগুলোর নামকরণের দায়িত্ব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন-এর। তারা এই আবিষ্কারকে অনুমোদন দিলে তখন এর নাম ও পরিচিতি নির্ধারণ করা হবে। 

উল্লেখ্য, ইউরেনাসের সব চাঁদের নাম উইলিয়াম শেক্সপিয়র এবং আলেকজান্দ্রা পোপের নাটক ও কবিতার চরিত্রদের নামে রাখা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ইউরেনাসের চারপাশে এমন আরও অনেক অনাবিষ্কৃত বস্তু লুকিয়ে থাকতে পারে।

