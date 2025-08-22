মিয়ানমার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘ দূতের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক

মিয়ানমারে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক টম অ্যান্ড্রুজ প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এ সাক্ষাতে তিনি প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রোহিঙ্গা ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রশংসা করেন।
অ্যান্ড্রুজ স্মরণ করিয়ে দেন, প্রধান উপদেষ্টার উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সদরদফতরে রোহিঙ্গা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের সম্ভাবনা ধরে রাখায় তিনি ড. ইউনূসের অবদানকে আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের জন্য সাম্প্রতিক আর্থিক সহায়তা হ্রাসের কারণে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবায় বড় ধরনের প্রভাব পড়ছে। তিনি অ্যান্ড্রুজকে পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করতে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানান।
অ্যান্ড্রুজ বাংলাদেশ সরকারের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ততার প্রশংসা করেন। তবে তিনি হতাশা প্রকাশ করে বলেন, রাখাইনকে স্থিতিশীল করতে এবং শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করতে জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগ দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার কারণে ব্যর্থ হয়েছে। তবুও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অব্যাহত প্রচেষ্টা দ্রুত ও স্থায়ী সমাধান আনতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নেতৃত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
অ্যান্ড্রুজ রোহিঙ্গা ইস্যুতে ২৫ আগস্ট কক্সবাজারে অনুষ্ঠিতব্য স্টেকহোল্ডার সংলাপে অংশ নিতে বাংলাদেশ সফর করছেন। ওই সংলাপের উদ্বোধন করবেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।