সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

বিএনপির নামে কেউ টাকা দাবি করলে জানানোর আহ্বান

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৩

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদ পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে কিছু প্রতারক চক্র ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ বা বিএনপি’র নামে আর্থিক সহায়তার কথা বলে ‘রেজিস্ট্রেশন ফি’ বাবদ টাকা দাবি করছে। এরকম ঘটোলে তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে ও অবিলম্বে সংগঠনটির সদস্য সচিব অথবা যেকোনো সদস্যকে জানাতে আহ্বান করা হয়েছে। 

শুক্রবার (২২ আগস্ট) ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-এর সদস্য সচিব মোকছেদুল মোমিন মিথুন স্বাক্ষরিত এক সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমরা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ কিংবা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কোনোভাবেই শহীদ পরিবারের কাছ থেকে অর্থ দাবি করে না।

সংগঠনটির অভিযোগ, প্রতারক চক্রটি বিএনপি ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’-কে বিতর্কিত করার উদ্দেশ্যে এ অপচেষ্টা চালাচ্ছে। ইতোমধ্যেই প্রতারক চক্রটি ০১৭১৪-৬৬৮০০১ নম্বর ব্যবহার করে টাকা দাবি করেছে, যা সম্পূর্ণ ভুয়া ও প্রতারণামূলক।

তাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে, কেউ যদি ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ বা বিএনপির নাম ব্যবহার করে টাকা দাবি করে, তবে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে সংগঠনের সদস্য সচিব অথবা অন্য কোনো সদস্যকে যেন জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, শহীদ পরিবারের পাশে বিএনপি ও ‘আমরা বিএনপি পরিবার’ সবসময় আন্তরিকভাবে ছিল, আছে এবং আগামীতেও থাকবে।

ইত্তেফাক/এনএন

বিষয়:

বিএনপি রাজনীতি

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

১৫ আগস্টে শোক জানিয়েছেন অনুভূতিহীন কবি-শিল্পীরা: রিজভী

নির্বাচন অবশ্যই পিআর পদ্ধতিতে হতে হবে: মুফতি ফয়জুল করীম

দেশে চলছে দুষ্টের পালন, শিষ্টের দমন: জি এম কাদের 

একাত্তরকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে: মির্জা ফখরুল

এ সম্পর্কিত আরও পড়ুন

গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন, তারপর নির্বাচন: আখতার হোসেন

নির্বাচনে বিএনপির বিজয় ঠেকাতে নানা চেষ্টা চলছে: তারেক রহমান

মার্কিন সংস্থা আইআরআইয়ের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক, সংস্কার-নির্বাচন নিয়ে আলোচনা

জনগণের অর্থ নিজের স্বার্থে খরচ করেছেন শেখ হাসিনা: রিজভী

 
app store google play
সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন
প্রকাশক: তারিন হোসেন
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
Eng