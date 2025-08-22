সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

প্রতিরক্ষা বাহিনীর নতুন বেতন কাঠামো প্রণয়নে কমিটি গঠন

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:০২

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো নির্ধারণে ‘সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটি, ২০২৫’ গঠন করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসান স্বাক্ষরিত ওই প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, প্রধান উপদেষ্টা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জন্য (বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত) কমিটি গঠনে অনুমোদন দিয়েছেন।

৯ সদস্যের এই কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নিশাদুল ইসলাম খানকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, কমিটি সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করবে। প্রয়োজনে দেশের যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ বা সহায়তা নিতে পারবে। পাশাপাশি, প্রয়োজন অনুযায়ী তিন বাহিনীর জন্য পৃথক তিনটি উপ-কমিটি গঠন করা যাবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর যেকোনো সদস্যকেও কমিটি বা উপ-কমিটির সঙ্গে যুক্ত করার সুযোগ থাকবে।

এছাড়া কমিটি জাতীয় বেতন কমিশনের সঙ্গে সমন্বয় ও নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে কাজ করবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তাদের প্রণীত সুপারিশ বই আকারে ২৫ কপি জমা দিতে হবে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন— মেজর জেনারেল মো. নাসিম পারভেজ, রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. জহির উদ্দিন, এয়ার ভাইস মার্শাল রুসাদ দীন আছাদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অং চ ছা মং, এয়ার কমডোর জামিল উদ্দিন আহম্মদ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মিলিয়া শারমিন এবং ক্যাপ্টেন মো. তৌহিদ সাগর।

ইত্তেফাক/টিএইচ

বিষয়:

জাতীয় নৌবাহিনী সেনাবাহিনী বিমান বাহিনী বেতন

