শাহবাগে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র সমাবেশ চলছে

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪৯
ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ছাত্র সমাবেশ চলছে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেবেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল ৩টায় রাজধানীর শাহবাগ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র সমাবেশ শুরু হয়। 

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি ইউসুফ আহমাদ মানসুর সভাপতিত্ব করছেন। 

সমাবেশে প্রয়োজনীয় রাষ্ট্র সংস্কার, সংখ্যানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ইনসাফভিত্তিক কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। 

তার আগে ঢাকা শহর ও তার আশপাশের এলাকা থেকে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের নেতাকর্মীরা সমাবেশে যোগ দেন।

