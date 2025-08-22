সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
The Daily Ittefaq

শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে গ্রেপ্তার

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫০
শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে। ছবি: সংগৃহীত

সরকারি তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার (২২ আগস্ট) তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশের একজন জ্যেষ্ঠ গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

আরব নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ঊর্ধ্বতন ওই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালীন যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে তার স্ত্রীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে যাওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়।

কর্মকর্তা বলেন, তারা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের অভিযোগে চাপ দিচ্ছেন। আমরা তাকে কলম্বো ফোর্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করছি।

বিক্রমাসিংহে ২০২৩ সালে হাভানা থেকে ফেরার পথে লন্ডনে থেমেছিলেন। সেখানে তিনি এবং তার স্ত্রী মাইথ্রি উলভারহ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

বিক্রমাসিংহে দাবি করেছিলেন, তার স্ত্রীর ভ্রমণ ব্যয় তিনি বহন করেন। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রীয় তহবিল ব্যবহার করা হয়নি।

তবে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ অভিযোগ করেছে, বিক্রমাসিংহে ব্যক্তিগত সফরে  ভ্রমণের জন্য সরকারি অর্থ ব্যবহার করেছিলেন এবং তার দেহরক্ষীদেরও রাষ্ট্রীয় অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগে কয়েক মাস ধরে চলা বিক্ষোভের পর গোতাবায়া রাজাপাকসে পদত্যাগ করার পর ২০২২ সালের জুলাই মাসে বাকি মেয়াদের জন্য বিক্রমাসিংহে প্রেসিডেন্ট হন।

ইত্তেফাক/এসকে

বিষয়:

এশিয়া গ্রেপ্তার প্রেসিডেন্ট শ্রীলঙ্কা

