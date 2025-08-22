সেকশন

শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫, ৭ ভাদ্র ১৪৩২
ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে ছেলে নিহত, হাসপাতালে বাবা-মা

আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:০৩
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গেন্ডারিয়ায় ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণে একই পরিবারের তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে মেজবাহ উদ্দিন (২৮) নামে একজন মারা গেছেন। তার শরীরের ১০০ শতাংশ দগ্ধ গয়ে গিয়েছিল। দগ্ধ অন্য দুজনের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত আনুমানিক ২টার দিকে গেন্ডারিয়ার হরিচরণ রোডের একটি ভবনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন, মোহাম্মদ মোসলিম (৬৫) ও তার স্ত্রী সালমা বেগম (৫০)। 

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মেজবাহ উদ্দিন (২৮)।

বার্ন ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ডা. সুলতান মাহমুদ সিকদার জানান, মোসলেম উদ্দিনের শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ, তার স্ত্রী সালমার ৫৫ শতাংশ এবং ছেলে মেজবাহ উদ্দিনের ১০০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তিনজনের শ্বাসনালীও পুড়ে গেছে। বর্তমানে মোসলেম উদ্দিন ও সালমা বেগমকে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ) রাখা হয়েছে। তাদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

দগ্ধদের স্বজনদের বরাতে জানা গেছে, পরিবারটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় থাকতেন। ভবনটির ঠিক পাশেই ছিল বিদ্যুতের একটি ট্রান্সফরমার। রাতের বেলা হঠাৎ ওই ট্রান্সফরমার বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তেই আগুন তাদের বাসায় ছড়িয়ে পড়ে। এতে পরিবারের তিনজনই দগ্ধ হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

