কখন দেশে ফিরতে পারেন তারেক রহমান, জানালেন আলাল

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার রায়ে খালাস পেলেই বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। তিনি বলেছেন, তারেক রহমানের একটি স্পর্শকাতর মামলা আপিল বিভাগে শুনানি গতকাল বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। রায় ঘোষণার পর যদি উনি খালাস পান, তখনই উনি দেশে ফিরবেন। এমনটাই আমাদের ধারণা দিয়েছেন।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে আলাল এসব কথা বলেন।
বিএনপির চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতেই ভোট হবে। আমরা চাই, নির্বাচন সঠিক সময়েই হোক। কারণ দায়বদ্ধ (নির্বাচিত) সরকার না থাকার কারণে বিনিয়োগ বন্ধ। অর্থনীতিও স্থবির হয়ে আছে। ব্যাংক খাত পুনর্গঠনের জন্যও জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত সরকার দরকার।
পিআর পদ্ধতির কড়া সমালোচনা করে আলাল বলেন, কাকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠাচ্ছেন তা জানার অধিকার জনগণের রয়েছে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সেই সুযোগ নেই। আরো মজার বিষয়, যারা পিআর চান, তারাই আবার ৩০০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছেন। পিআর হলো, আলাদা প্রার্থী ঘোষণার দরকারই পড়ে না। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর এই দাবিটাও সাংঘর্ষিক।
তিনি বলেন, পিআর পদ্ধতি ও আরো কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুর সমাধান হবে। গণতন্ত্র মানেই তো সবাই নিজের মতো মতামত দিতে পারা। যেটা পতিত সরকারের সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি।
সভায় উপস্থিত ছিলেন বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আনিসুর রহমান খানসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।